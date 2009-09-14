Visa и ПриватБанк собирают команду

Visa и ПриватБанк объявляют о старте акции “Собери команду”, победитель которой получит путевку на двоих на Чемпионат мира ФИФА 2010 (2010 FIFA World Cup™), который состоится в Южной Африке. Акция является частью спонсорской программы Visa по поддержке ФИФА и призвана разъяснить держателям карт преимущества карточных расчетов в торгово-сервисных предприятиях. Кампания проходит в Украине с 1 сентября 2009 года по 31 марта 2010 года.

Для участия в акции держатели карт Visa или Visa Electron от ПриватБанка должны зарегистрироваться с помощью SMS и получить идентификационный код участника. После регистрации любая оплата покупок, совершенная по карте Visa, на сумму 20 грн и более приносит держателю карты 3 балла. Участники также могут вовлечь в акцию своих друзей, держателей карт Visa или Visa Electron от ПриватБанка, сформировать и возглавить команду. При этом транзакции участников команды приносят дополнительные баллы как капитану, так и членам команды. Конечная цель — набрать максимальное количество баллов и выиграть главный приз.

"ПриватБанк тесно сотрудничает с компанией Visa, что позволяет нам не только предлагать клиентам удобный, быстрый и надежный инструмент для управления личными финансами — карту Visa, но и наградить активных пользователей карты прекрасной возможностью стать участниками Чемпионата мира по футболу 2010", — отметил Роман Негинский, руководитель бизнеса по работе с торговыми предприятиями.

“Сотрудничество Visa с самым популярным и значительным спортивным событием в мире — Чемпионатом мира ФИФА 2010 предоставляет нам глобальную платформу, на основе которой мы выстраиваем бренд Visa и демонстрируем ценность наших продуктов и услуг. Принимая во внимание страстное увлечение украинцев футболом и приверженность Visa дальнейшему развитию бизнеса в Украине, мы с готовностью поддерживаем ПриватБанк в их стремлении предложить своим клиентам возможность принять участие в самом значительном футбольном турнире в мире”, — сказал Жан-Марк Тонти, генеральный директор Visa по странам Юго-Восточной Европы и СНГ.

Информация о компании Visa Inc.

Visa Inc. является крупнейшей в мире сетью розничных электронных платежей, обеспечивающей решения для обработки услуг и платежей, включая потребительские кредиты, дебетовые, авансовые и корпоративные расчеты, которые предлагаются под марками Visa, Visa Electron, Interlink и PLUS. Visa является признанным мировым лидером, а Visa/PLUS - одна из крупнейших в мире сетей банкоматов, обеспечивающая возможность использования местной валюты в более, чем 170 странах мира.

Более подробная информация доступна по адресу: www.visa.com.ua

Информация про ПриватБанк

Основанный в 1992 году, ПриватБанк является лидером банковского рынка Украины и наибольшим банком с отечественным капиталом. Национальная сеть банковского обслуживания включает более 3 000 филиалов и отделений по всей Украине, в которых обслуживается 334 тысяч корпоративных клиентов, 314 тысяч частных предпринимателей и свыше 12,5 миллионов счетов физических лиц. ПриватБанк - признанный лидер отечественного рынка платежных карт: на сегодняшний день банком выпущено более 18,5 млн. пластиковых карт (около 40% от общего количества карт, эмитированных украинскими банками). В сети обслуживания пластиковых карт работает 6 837 банкоматов, карты банка принимают к оплате свыше 46,6 тысяч торгово-сервисных точек по всей Украины.

В 2009-м году Global Finance седьмой год подряд признал ПриватБанк лучшим банком в Украине.

Более подробная информация доступна по адресу www.privatbank.ua

Пресс-служба ПриватБанка:

Олег Серга

Тел./Факс +380 562 390881

oleg.serga@pbank.com.ua

Пресс-служба Visa Inc. в Украине

Анна Сердюк

The Willard Group

+380 (50) 331 34 76

anna.serdyuk@twg.com