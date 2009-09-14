Туркмения должна быть заинтересована в Украине как в альтернативном покупателе газа – эксперт

12:28, 14 сентября 2009
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Киев. 14 сентября. УНИАН. Туркмения должна быть заинтересована в заключении прямого газового контракта с Украиной, поскольку таким образом у нее появится альтернативный покупатель газа.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал член Киевского международного энергетического клуба «Q-club», советник Президента и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Иван ДИЯК.

«Это вопрос цены и технологий. Туркмения (заключив прямой контракт с Украиной - УНИАН) будет иметь возможность иметь двух покупателей газа. Кроме того, Украина имеет возможность полностью обеспечить (туркменскую) газотранспортную систему всем необходимым и может сделать многое для модернизации и переоборудования их промышленности», - отметил он.

По словам эксперта, несмотря на то что, в настоящее время вся пропускная способность существующего маршрута из Туркмении на долгосрочной основе законтрактована Россией, в контексте перспективы строительства нового газопровода «Nabucco» Украина должна продолжать активные переговоры о заключении прямых контрактов.

«Такие проекты за один день не решаются. Но Украина ни в коем случае не должна сбрасывать со счетов газ, который есть в Туркмении, и те возможности, которые он нам дает», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отправится с официальным двухдневным визитом в Туркменистан. В ходе встреч с президентом Туркменистана, в первую очередь, планируется обсудить вопросы, связанные с возобновлением прямых поставок туркменского газа в Украину и сотрудничества в торгово-экономической и военно-технической сфере. В 1990-е годы Украина напрямую приобретала весь экспортируемый туркменский газ в объеме около 35 миллиардов кубометров в год. В начале 2000-х годов российский "Газпром" взял на себя роль реэкспортера. Тем не менее, конечным потребителем топлива из Центральной Азии, где Туркмения является крупнейшим экспортером газа, остается Украина.

 

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