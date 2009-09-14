Visa начинает национальную маркетинговую кампанию в рамках глобального спонсорства FIFA

Киев, 14 сентября 2009г. – Компания Visa объявляет о начале общенациональной кампании “С картой Visa/Visa Electron на Чемпионат мира по футболу FIFA 2010!”. Кампания проводится в Украине с 1 сентября по 31 октября 2009 года. Цель новой кампании – представление глобального партнерства Visa и FIFA, а также стимулирование использования карт Visa для оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса в Украине.

Конечная цель программы – помочь держателям карт Visa/Visa Electron понять, что банковская карта – это удобный и безопасный вид платежа, который позволяет потребителям повысить их финансовую грамотность, а государству получить дополнительные возможности для дальнейшего развития экономики. Платежная карта способствует вовлечению населения в банковскую систему, стимулирует их расходы, способствует выведению денег из серой экономики, таким образом, увеличивая приток денег в банки и давая возможность предоставлять кредиты населению, а также малому и среднему бизнесу.

Кампания рассчитана на держателей карт Visa/Visa Electron по всей Украине. Держатели карт, которые используют карты Visa для оплаты товаров и услуг на сумму от 100 гривен и более в любом предприятии торговли и сервиса Украины в период проведения кампании, автоматически становятся участниками розыгрыша главного приза – поездки на двоих на Чемпионат мира по футболу FIFA 2010 в Южной Африке. Разыгрываться будут и другие ценные призы, среди которых 3 плазменных телевизора Sony. Определение победителей будет происходить путем случайного выбора среди кодировок транзакций по картам, информацию о которых предоставят банки-участники.

В акции Visa принимают участие 37 украинских банков: Агрокомбанк, Альфа банк, Актив банк, Банк Киевская Русь ,БТА, Брокбизнесбанк, БМ банк Государственный экспортно-импортный банк Украины, Дельта банк, Диамант банк, Донгобанк, Златобанк, VAB, ВТБ, банк «Капитал», банк Крещатик, Кредитпромбанк, ОТР банк, Ощадбанк, банк Пивденный, Правекс банк, ПриватБанк, ПУМБ, Сбербанк (Россия), SEB банк, Swedbank, Райффайзен банк Аваль, Родовид банк, Universal банк, Укрсиббанк, Укрсоцбанк, банк Финансы и Кредит, банк Форум, банк Credit West, Home Credit банк, Erste банк, Кредитпромбанк .

Акцию также поддержали более 100 предприятий торговли и сервиса в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Донецке и Харькове.

Информация о кампании будет распространяться в печатной прессе, Интернете, в предприятиях торговли и сервиса: крупнейших торговых центрах, супермаркетах, на автозаправочных станциях, а также благодаря активной поддержке банков-участников.

В крупнейших торговых центрах и супермаркетах Киева, Днепропетровска, Одессы, Донецка и Харькова держатели карт Visa получат возможность выиграть моментальный приз. Предъявив промоутеру чек, подтверждающий оплату с помощью карты Visa/Visa Electron на сумму 100 гривен и более, они становятся участниками моментального розыгрыша призов: футболок, зонтов, сумок для покупок с символикой кампании.

«Сотрудничество Visa с ФИФА – служит глобальной платформой для продвижения нашего брэнда и демонстрации всех преимуществ наших продуктов и услуг, – отметил Жан-Марк Тонти, Генеральный директор Visa по странам Юго-Восточной Европы и СНГ. – Более того, партнерство с Федерацией является крупнейшим спонсорским проектом Visa, и мы стремимся, чтобы каждый болельщик самого популярного в мире спортивного мероприятия следил за играми любимых команд вместе с мировым лидером платежной индустрии».

* * *

Visa Inc. является крупнейшей в мире сетью розничных электронных платежей, обеспечивающей решения для обработки услуг и платежей, включая потребительские кредиты, дебетовые, авансовые и корпоративные расчеты, которые предлагаются под марками Visa, Visa Electron, Interlink и PLUS. Visa является признанным мировым лидером, а Visa/PLUS - одна из крупнейших в мире сетей банкоматов, обеспечивающая возможность использования местной валюты в более, чем 170 странах мира.

Более подробная информация доступна по адресу: www.visa.com.ua

Пресс-служба Visa Inc. в Украине

Анна Сердюк

The Willard Group

+380 (50) 331 34 76

anna.serdyuk@twg.com