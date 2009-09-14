Государства-гаранты суверенитета Украины должны отреагировать на закон об использовании ВС РФ за пределами России - Жулинский

Киев. 14 сентября. УНИАН. Государства-гаранты суверенитета и территориальной целостности Украины должны отреагировать на принятие Государственной думой РФ в первом чтении инициированных Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ поправок к закону “Об обороне”, дающих возможность оперативного использования российских вооруженных сил за пределами РФ.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Обращение украинской интеллигенции к мировому сообществу” заявил директор Института литературы им. Т.Г.Шевченко НАН Украины Николай ЖУЛИНСКИЙ.

“Мы не сможем защитить себя в случае любой агрессии так, как бы мы на это надеялись. Поэтому мы хотим, чтобы гарантии, данные в Будапеште странами, владеющими ядерным потенциалом, были как-то подтверждены”, - сказал Н.ЖУЛИНСКИЙ. Он напомнил, что в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, согласно которому Украина отказывалась от собственного ядерного оружия, а государства-члены Совета безопасности ООН, среди которых США, Великобритания, Франция и Китай, гарантировали ей суверенитет, независимость и территориальную целостность.

По словам Н.ЖУЛИНСКОГО, возможность использования ВС РФ за пределами России очень беспокоит украинскую интеллигенцию, поскольку представляет угрозу Украине, связанную, в первую очередь, с пребыванием ЧФ РФ в Крыму. Он считает, что Черноморский флот Российской Федерации “является одним из дестабилизаторов ситуации, которая может спровоцировать выполнение закона, принятого Государственной думой России”.

Кроме того, Н.ЖУЛИНСКИЙ напомнил о недавнем обращении Президента России Д.МЕДВЕДЕВА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и ответе на него главы Украинского государства. Он считает, что это письмо имело совсем другую цель, а не “стимулировать какие-то шаги со стороны Украины относительно улучшения украинско-российских отношений”. По мнению Н.ЖУЛИНСКОГО, отсутствие любой реакции со стороны Д.МЕДВЕДЕВА на предложения В.ЮЩЕНКО свидетельствует, что “обращение имело какую-то другую цель и не предусматривало каких-то конструктивных шагов со стороны Украины навстречу Российской Федерации”.

Как отметил Н.ЖУЛИНСКИЙ, принятие закона об использовании ВС РФ за пределами страны, отсутствие реакции Москвы на обращение украинского Президента, а также не слишком высокий уровень боеспособности отечественной армии вызывают тревогу у представителей украинской интеллигенции и заставляет их обращаться к государствам-гарантам. “Это очень серьезно. Вся логика последних лет деятельности руководства РФ не может нас не настораживать и мы вынуждены все-таки говорить, что сегодня Украине в случае военного конфликта вряд ли можно ожидать какой-то активной поддержки”, - сказал он.

Именно поэтому известные украинцы обратились к правительствам США, Великобритании, Франции и Китая с просьбой отреагировать на вышеупомянутые шаги российской стороны. “Мы просим эти страны, чтобы они собрались и выразили свою позицию, - сказал Н.ЖУЛИНСКИЙ. - Не верю, что это обращение будет проигнорировано”.

Н.ЖУЛИНСКИЙ также сообщил, что Министерство иностранных дел Украины в ближайшее время направит обращение украинской интеллигенции посольствам указанных стран в Украине. Письмо также будет передано в посольство РФ, чтобы ознакомить российскую сторону с позицией украинской общественности.

При этом Н.ЖУЛИНСКИЙ подчеркнул, что украинцы не видят в Российской Федерации врага.

“Мы считаем, что ситуация, которая сегодня сложилась, является угрожающей. Она может быть использована для дальнейшей дестабилизации отношений Украины с Россией”, - заметил он.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Государственная дума РФ единодушно в первом чтении приняла инициированные Президентом России Д.МЕДВЕДЕВЫМ поправки к закону “Об обороне”, которые предусматривают возможность оперативного использования российских вооруженных сил за пределами РФ.

Предусмотрено, что формирования Вооруженных сил РФ могут оперативно использоваться за пределами территории России для решения таких задач: отражение нападения на вооруженные силы РФ или другие войска, дислоцированные за пределами территории РФ; отражение или предотвращение агрессии против другого государства; защиты граждан РФ за рубежом; борьбы с пиратством и с целью обеспечения безопасности судоходства.

10 сентября украинская интеллигенция призвала страны-гаранты суверенитета Украины созвать международную конференцию с целью обеспечить реальные гарантии безопасности Украины, задекларированные Будапештским меморандумом, а руководящие органы Европейского Союза - занять четкую и однозначную позицию в вопросе обеспечения государственного суверенитета Украины.

Обращение подписали 29 известных украинцев.