"Украинская биржа" внедрила технологию торгов «центрального контрагента» и запустила рынок котировок

Киев. 14 сентября. УНИАН. С сегодняшнего дня на "Украинской бирже" начинаются торги с использованием технологии "центрального контрагента по сделкам" и запускается рынок котировок.

Как заявил председатель правления ОАО "РТС" Роман ГОРЮНОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН, «с внедрением института центрального контрагента и рынка котировок инфраструктура фондового рынка Украины выйдет на новый качественный уровень».

В пресс-релизе, обнародованном на пресс-конференции, указывается, что центральный контрагент – это посредник между продавцом и покупателем, который позволяет участникам торговать не напрямую друг с другом, а выступает покупателем для продавца и продавцом для покупателя. Такая технология биржевых торгов широко используется во всем мире, потому что снимает необходимость оценки рисков и открытия лимитов на каждого контрагента, повышает надежность проводимых операций и исполнения сделок.

По словам управляющего директора Dragon Capital Дмитрия ТАРАБАКИНА, использование центрального контрагента обеспечит анонимность расчетов по сделкам, а также откроет доступ нерезидентам к рынку заявок.

Председатель правления "Украинской биржи" Олег ТКАЧЕНКО считает, что внедрение центрального контрагента активизирует интернет-трейдинг, решив проблему заключения сделок между клиентами одного торговца.

Функции центрального контрагента на "Украинской бирже" будет выполнять ООО "Украинский центральный контрагент" - торговец-хранитель, специально созданный для реализации института центрального контрагента в Украине.

Рынок котировок – это режим торгов, при котором заключение сделок осуществляется путем акцепта заявок, поданных без предварительного блокирования активов. Рынок котировок необходим для того, чтобы повысить эффективность ценообразования по менее ликвидным бумагам, для которых не подходит технология торгов рынка заявок; привлечь на биржу новых участников, например, тех, кому интересен рынок облигаций; привлечь в список биржи новые ценные бумаги. На рынке котировок доступны 63 ценных бумаги (25 наиболее ликвидных ценных бумаг торгуются только на рынке заявок).

«Рынок заявок, интернет-трейдинг, институт центрального контрагента – все это работает на ликвидность и цивилизованность украинского рынка ценных бумаг, позволяет построить технологию торговли, полностью соответствующую современным международным стандартам", - сказал председатель биржевого совета ОАО "Украинская биржа", генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь МАЗЕПА.

Справка УНИАН. ОАО «Украинская биржа» учреждено в мае 2008 года совместно российской фондовой биржей РТС и крупнейшими компаниями – участниками украинского рынка ценных бумаг, среди которых: «Альфа-Капитал», Dragon Capital, Concorde Capital, “Тройка Диалог Украина”, “Ренессанс Капитал” и пр.

16 декабря 2008 года Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (ГКЦБФР) приняла решение о выдаче лицензии ОАО "Украинская биржа" на право осуществления деятельности по орган