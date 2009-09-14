Убийство Гончарова на Жуковом острове не было заказным, убежден адвокат задержанного по данному делу

Киев. 14 сентября. УНИАН. Убийство эколога Алексея Гончарова на Жуковом острове в Киеве не было заказным, убежден адвокат задержанного по данному делу Игоря НОНИКА Анатолий ГРАБЧАК.

Об этом А.ГРАБЧАК сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, И.НОНИКУ предъявлено обвинение в том, что он является одним из организаторов убийства.

“В действительности, если разобраться, что это было за убийство, и было ли это вообще убийство, то могу сказать, что в некоторой степени в этом виновата и пресса, которая из банального происшествия сделала заказное убийство. Я вам с уверенностью могу сказать, что никакого заказного убийства не было”, - заявил А.ГРАБЧАК.

Он описал события, произошедшие в день гибели А.Гончарова, ссылаясь на изученные материалы показаний жены эколога и другие материалы следствия. Так, по его словам, два человека, личности которых до сих пор не установлены, попросили у А.Гончарова лодку.

“Он их просто-напросто отсылает от себя, возможно, с нецензурными словами. Они уходят. Он их догоняет вместе с женой и начинает объяснять им, что это его территория, что им здесь делать нечего. Ну, соответственно, реакция последовала – человек ударил его, а в ответ потерпевший Гончаров выхватывает пистолет, производит выстрел и соответственная реакция... В результате между ними возникает драка. Но нападавший оказался сильнее...”, - рассказал адвокат.

“Речи об убийстве здесь и быть не может. Здесь есть, в крайнем случае, нанесение телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. А если учитывать, что человек защищался от человека, который применил в его отношении оружие, то здесь вообще идет речь о необходимой обороне. Ну, максимум, может идти речь о превышении пределов необходимой обороны”, - уверен А.ГРАБЧАК.

Адвокат также утверждает, что правоохранители безосновательно задержали И.НОНИКА.

“Человек должен задерживаться, арестовываться, ему должно быть предъявлено обвинение только в том случае, если есть достаточно доказательств, как этого требует закон. А их нет – ни единого показания, ни свидетелей, ни единого вещественного доказательства. Абсолютно ничего нет”, - заявил А.ГРАБЧАК.

В свою очередь, присутствовавшая на пресс-конференции жена И.НОНИКА Виктория НОНИК заявила, что сотрудники милиции применяли к ее супругу незаконные методы дознания. В частности, она сообщила, что ее мужа задержали три месяца назад в Крыму, куда он поехал к друзьям.

“Ни о чем не говоря, они скрутили моего супруга, надели наручники, посадили в машину. Разрешили взять с собой только вещи личные и увезли. Весь путь, который они везли, – это был просто ужас, потому что происходили неимоверные вещи”, - утверждает жена.

Она заявила, что милиционеры везли И.НОНИКА в Киев, а по дороге издевались и унижали, кроме того, в Голосеевском РОВД Киева его тоже пытали и избивали с целью получить признание в совершении преступления.

“Они все время заставляли его дать показания на себя, на преступление, в котором он не принимал никакого участия и не имеет никакого отношения”, - сказала жена арестованного.

Она продемонстрировала фотографии избитого И.НОНИКА, которые удалось сделать в Киеве в присутствии адвоката на второй день его задержания.

В свою очередь, А.ГРАБЧАК добавил, что обо всем происходившем с И.НОНИКОМ во время задержания и ареста были отправлены жалобы в соответствующие инстанции.

“В соответствии с законом, на то, чтобы принять решение по избиению НОНИКА, законом дается 3 дня. В крайнем случае, если для этого необходима дополнительная проверка, дается 10 суток. Но уже прошло 2 месяца”, - заявил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 26 мая 2009 г. двое неизвестных убили 59-летнего жителя Голосеевского района Киева А.Гончарова. Эти же лица избили его жену.

Последние два года жизни А.Гончаров добивался прекращения незаконной добычи, намыва и продажи песка на Жуковом острове, которые осуществляли несколько фирм. За несколько дней до гибели он водил на места незаконной добычи песка съемочную группу одного из центральных телеканалов.

Общественные активисты и экологи связывают убийство А.Гончарова исключительно с его общественной деятельностью.