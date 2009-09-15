Если бы в феврале была проведена национализация банков, то кредитование уже бы возобновилось – Тигипко

Киев. 15 сентября. УНИАН. Если бы государство еще в феврале текущего года провело национализацию банков, а также принудило их к капитализации, то на сегодняшний день Украина имела бы достаточно здоровый финансовый сектор, который мог бы кредитовать реальную экономику.

Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН политик, экс-председатель Национального банка Украины (2002-2004 гг.) Сергей ТИГИПКО.

По его словам, часть банков, которые имеют материнские структуры за границей, уже капитализировались. В то же время им невыгодно увеличивать объемы операций на украинском рынке. «От нас идут только негативные сигналы… Они (банки с иностранным капиталом – УНИАН) сегодня делают все, чтобы уменьшить свои объемы в Украине», – сказал С.ТИГИПКО.

В то же время, по его словам, у украинских банков практически нет капитала. «Государство должно либо принудить их капитализироваться, либо само национализировать эти банки, после чего выставить их на продажу. Потому что если это будет 15-20 банков, то это будет невыгодно государству, плюс оно не сможет их нормально обслужить, возможны варианты коррупции и так далее», – считает политик.

По его мнению, если государство сейчас не вмешается, то ситуация в банковском секторе еще больше ухудшится.