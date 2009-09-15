Госфинуслуг требует от НБУ отказаться от политической заангажированности в работе

Киев. 15 сентября. УНИАН. Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг требует от Национального банка Украины отказаться от политической заангажированности в работе.

Об этом заявил председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор СУСЛОВ на пресс-конференции в УНИАН во вторник.

«Александр САВЧЕНКО (подавший в отставку зампред Нацбанка - УНИАН) в деталях рассказал об обстановке в Нацбанке Украины. О том, что НБУ фактически управляется с улицы Банковой, с Секретариата Президента, о том, что на Нацбанк давят и заставляют его проводить политику, связанную с неподдержкой экономической политики правительства, что в политических целях Президент и кандидат в Президенты заинтересован в дестабилизации политики правительства и в ухудшении общей экономической ситуации, и НБУ становится и может стать главным инструментом в этой борьбе», - сказал В.СУСЛОВ.

Он считает, что, располагая достаточными валютными резервами, НБУ не пресек валютных спекуляций. В частности, Нацбанк имея возможности прямого воздействия на коммерческие банки, не использовал ее, также не требовал возврата кредитов рефинансирования. «Он (НБУ - УНИАН) не проводит такой политики в правильном и достаточном объёме», - сказал В.СУСЛОВ.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО заявил о наличии фактов для возбуждения уголовного дела в отношении высших должностных лиц Национального банка Украины.

10 сентября следователь Главного следственного управления МВД Украины подписал повестку о вызове на допрос первому заместителю председателя НБУ Анатолию ШАПОВАЛОВУ.

Заместитель председателя Национального банка Украины А.САВЧЕНКО 11 сентября заявил, что подает в отставку в связи с несогласием с валютно-курсовой, монетарной и кредитной политикой, проводимой руководством Нацбанка.

Он также заявил, что Национальный банк Украины на сегодня не является независимой структурой, он втянут в политические и коммерческие схемы.