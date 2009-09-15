Парламентские выборы в Украине нужно проводить по новому избирательному законодательству - эксперты

Киев. 15 сентября. УНИАН. Для того чтобы Верховная Рада эффективно выполняла свои функции высшего законодательного органа государства, нужно провести новые парламентские выборы, но лишь при условиях изменения избирательного законодательства.

Такое убеждение на пресс-конференции в УНИАН на тему: ”Парламентские перспективы 2010: популизм или реализм?” высказал председатель Совета «Лаборатории законодательных инициатив» Игорь КОГУТ.

По его словам, проблема работы высшего законодательного органа Украины сегодня стоит очень остро. “Мы не имеем сегодня действующего парламента – мы имеем исключительно площадку, где разные политические среды тем или иным способом доказывают свои программные положения и пытаются заострить внимание избирателя на своих популистских лозунгах”, - сказал И.КОГУТ.

Чтобы восстановить эффективную работу ВР, по его мнению, в первую очередь, нужно внести изменения в законодательство, где среди прочего ввести открытые списки и усилить ответственность депутатов перед избирателями, а не перед руководителями партий. Кроме того, считает эксперт, необходимы изменения в Конституцию Украины в отношении статуса депутатов. По его словам, необходимо ограничить их неприкосновенность, возможно, уменьшить количество, оптимизировать бюджетные расходы на работу парламента и усилить его контрольные функции (Счетная палата, институт омбудсмана и др.).

Если подобные изменения не внести в законодательство, убежден И.КОГУТ, смысла проводить досрочные парламентские выборы нет. “Общество, экспертное содружество, избиратели Украины не должны допустить переформатирования парламента, новой избирательной кампании в Верховную Раду без изменения избирательного законодательства”, - отметил он.

По словам эксперта, сегодня наша политическая элита “законсервирована и в принципе не мотивирована к любым изменениям”, а граждане “находятся в разочаровании и непонимании, как можно все это изменить”. Потому, по его мнению, необходимо серьезное общественное давление на политические силы, чтобы вынудить их к реформам законодательной ветви власти.

Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО, со своей стороны, отметил, что нынешний парламент как орган - “наихудший за всю историю независимой Украины, – наименее действенный и наименее производительный”. При этом он отметил, что сами по себе большинство депутатов являются специалистами, эффективными менеджерами и эффективными законотворцами, но в силу той избирательной системы, по которой избирался этот парламент, он не может эффективно работать.

По словам А.ЧЕРНЕНКО, на данный момент в Верховной Раде зарегистрированы 1,5 тыс. законопроектов, однако кто и когда их будет рассматривать, неизвестно. "Давайте смиримся с тем, что этот парламент уже к президентским выборам работать эффективно не будет, и перспектива внеочередных выборов после президентских очень вероятна", - добавил он.

Вместе с тем, председатель КВУ отметил, что если не будет изменена избирательная система, то Украина получит такой же парламент, как и сейчас. "Если не будет изменена избирательная система, то парламентские выборы будут логическим продолжением президентской кампании в плане предвыборных обещаний и популизма”, - подчеркнул эксперт.

Он также считает обязательными изменение избирательной системы, отмену депутатской неприкосновенности, императивный мандат и сокращение количества депутатов. По его мнению, это те необходимые решения, которые нужно принять, чтобы можно было изменить качество власти. "Тогда мы действительно увидим абсолютно новый парламент, действующих депутатов", - считает А.ЧЕРНЕНКО.

В то же время он выразил сомнение в том, что действующий парламент способен пойти на такие перемены. По его мнению, есть смысл, чтобы такие изменения внес сам избиратель путем проведения всенародного референдума, однако этому должна предшествовать серьезная работа экспертов.

"Это единственный, наиболее реальный путь сделать власть эффективной", - считает А.ЧЕРНЕНКО.