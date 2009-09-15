«НС ЛТД» требует признать в суде недействительной сделку по покупке «МД Ритейл» у «Мидланд груп»

Киев. 15 сентября. УНИАН. Компания «НС ЛТД», дистрибьютор напитков и продуктов питания (Харьков), требует признать недействительной в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины сделку по покупке корпоративных прав «МД Ритейл», принадлежавшей компании «Мидланд груп».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор компании «НС ЛТД» Светлана СТОРОЖЕНКО.

По ее словам, в декабре 2008 года «НС ЛТД» приобрела 99,97% уставного фонда ООО «МД Ритейл» за 2 млн. 549 тыс. грн, при этом компании перешли основные средства и торговое оборудование.

По информации правозащитника Александра КАРЯКИ, «Мидланд груп» подала иск к «НС ЛТД» в Хозяйственный суд Харьковской области, в котором требует выполнения обязательств по договору купли-продажи в полном объеме.

В то же время, С.СТОРОЖЕНКО сообщила, что в июле компания подала встречный иск о признании сделки купли-продажи недействительной в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины.

По словам С.СТОРОЖЕНКО, компания намерена получить возмещение вложенных инвестиций (2,5 млн. грн.), а также 5 млн. грн. задолженности, подтвержденные балансом, которые она погасила перед поставщиками.

Директор компании добавила, что все договора аренды на помещения, в которых находились магазины «МД Ритейл», компания разорвала.