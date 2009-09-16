DPD в Украине – 2 года успешного развития

Киев, 16 сентября 2009 – В начале сентября компания «ДПД Украина», одна из ведущих служб доставки посылок и грузов на рынке экспресс-экспедирования в Украине, отпраздновала двухлетие своей деятельности.

«ДПД Украина» начала свою деятельность на территории Украины осенью 2007 года. За первый год работы компания успешно создала единую национальную сеть доставки. На протяжении 2008-2009 годов были открыты 5 филиалов в Западном, Восточном и Южном регионах Украины, а также 19 агентских представительств по всей Украине. Все это позволяет компании покрывать более 20 000 городов и сел Украины, в том числе доставлять грузы в любой населенный пункт 19 областей Украины.

За 2 года деятельности было доставлено более одного миллиона посылок по всей Украине. В 2008 году компания увеличила объем перевозимых отправлений в более чем 3 раза по сравнению с 2007 годом, а за 8 месяцев 2009 – улучшила в 2 раза результаты 2008 года. Оборот DPD в Украине за период январь-август 2009 года вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2008. Общий вес всех перевезенных грузов со дня начала деятельности компании превысил 10,4 тысяч тонн.

Высококвалифицированный персонал DPD в Украине, который насчитывает более 100 сотрудников компании на площадях более 3 000 м2 с автопарком из более 150 автомобилей различной грузоподъемности работают от имени более тысячи клиентов в Украине.

Благодаря позитивной динамике развития компании и европейскому качеству обслуживания клиентов «ДПД Украина» была удостоена премии «Украинский Транспортный Олимп» в номинации «Национальная сеть доставки» в 2009 году.

«В этом году у нас было несколько дней рождений и знаменательных событий: год со дня запуска первого магистрального маршрута, год со дня открытия собственного операционного департамента, год со дня открытия первого филиала, год начала работы с первым агентом, полумиллионная посылка, первые награды. Первые годы – это годы нашего становления, становления Компании и становления Команды. Мы живем и работаем в постоянном стремлении к лидерству в сфере логистики и доставки, в успешном продвижении услуг, нашего бренда и нашего имени, что создает и делает нашу команду еще крепче», - отмечает исполнительный директор компании «ДПД Украина» Оксана Яковлева. “Cегодня, отмечая это событие, мы говорим спасибо нашей команде, нашим клиентам и партнерам за ежедневный вклад, сотрудничество и совместные успехи».

О DPD

Обеспечивая перевозку более 2 млн. посылок в день по интегрированной международной сети, DPD является ведущей международной компанией экспресс-доставки посылок. Сеть DPD является наиболее эффективной дорожной сетью в Европе и распространяется на наиболее важные экономические районы по всему миру. Более 24 000 сотрудников и парк из 18 000 машин работают от имени 200 000 клиентов на более чем 800 терминалах в более 40 стран. Клиенты могут выбрать услуги из широкого ряда национальных и международных стандартных и экспресс-услуг по доставке посылок, которые предоставляются в 220 стран. Руководство компании возглавляет Арнольд Шровен (Исполнительный Директор) и Джон Эктон. Французская GeoPost Group, полностью принадлежащее подразделение La Poste, является мажоритарным акционером DPD. Миноритарными акционерами являются DPD Systemlogistik GmbH & Co. KG (10,47% акций) и DPD Zeitfracht GmbH & Co. KG (6,21% акций).

О DPD в Украине

DPD успешно работает на территории Украины с сентября 2007 года и предоставляет своим клиентам услуги по доставке документов, посылок и грузов, которые отвечают высоким международным стандартам. За первый год деятельности ДПД Украина успешно создала единую национальную сеть доставки. На данный момент эта сеть покрывает всю территорию страны и обслуживает более 20 000 населенных пунктов, при этом 100% покрывая 19 областей Украины.

О GeoPost

GeoPost Group объединяет подразделения экспресс-доставки французской La Poste Group и является ведущим игроком на рынке экспресс-доставки в Европе, что наглядно демонстрирует ее первоклассная сеть наземной доставки DPD. GeoPost работает в более чем 230 странах от имени более 300 000 клиентов по всему мире и занимает первое место во Франции и второе в Европе на рынке экспресс-доставки посылок с консолидированным оборотом в 3,292 млрд. евро в 2008 году.