Рынок труда - летний сезон

Этим летом активность на рынке труда не только не снизилась по сравнению с весной, как это традиционно происходило в течение последних лет, но и, напротив, увеличилась. Так, в июле работодатели разместили на JOB.ukr.net почти 29 тыс. вакансий. Это рекордный показатель для 2009 года: на 20% больше, чем в апреле, на 60% больше, чем в мае, и на 16% больше, чем в январе и феврале вместе взятых. И даже в традиционно «мертвом» месяце года — августе на JOB.ukr.net было размещено почти 27 тыс. предложений о работе. Бизнес активизировался, поскольку второй волны кризиса, о которой так много говорили, не случилось весной, и предприниматели пересмотрели планы развития своих предприятий, увеличили инвестиции в реализацию проектов. Кроме того, в начале кризиса многие компании поспешили сократить штат и излишне уволили персонал, и уже весной-летом снова открыли вакансии.

Летом спрос на специалистов соответствовал предложению. В июне и июле на одно место претендовало 1,1 специалиста, в августе же на одного специалиста приходилось 1,1 предложения о работе.

Наиболее восребованные специалисты лета

Тройка наиболее восребованных специалистов лета — программисты, медработники и менеджеры по продажам. В течение лета каждому из этих специалистов, разместивших свое резюме на JOB.ukr.net, поступило около двух предложений о работе.

Менеджеры по продажам и программисты традиционно входят в тройку самых востребованных специалистов. Зимой спрос на программистов чуть снизился, но уже в середине весны снова начал расти, поскольку увеличилось количество заказов со стороны иностранных IT-компаний. Украинские программисты востребованы в странах Западной Европы, поскольку менее притязательны к уровню оплаты труда. Поэтому в Украине большое количество программистов, которые работают на условиях аутсорсинга для иностранных компаний.

Продавать товары и услуги во время кризиса сложнее, чем в период роста покупательской способности населения, поэтому производители и дистрибьюторы усиливают отделы продаж. При этом работа менеджеров по продажам стала оплачиваться хуже. Работодатели снижают фиксированную часть их зарплаты, а то и вовсе упраздняют ее, уменьшают размер бонусов.

Медперсонал чаще всего ищут частные медучреждения. Самые востребованные специалисты — косметологи, медсестры, гинекологи, дерматологи, педиатры, медпредставители, а также провизоры и заведующие аптеками.

Наименее востребованные специалисты лета

В тройку наименее востребованных специалистов лета входят юристы, специалисты в области гостиничного хозяйства и туризма, бухгалтеры, финансисты, банковские работники, а также переводчики и специалисты в области телекоммуникаций и связи.

Причина низкого спроса на юристов – переизбыток этих специалистов на рынке, поскольку в конце 90-х – начале 2000-х гг. существовала мода на юридическое образование. Кроме того, корпоративные юристы, наряду с HR-менеджерами, офис-менеджерами и секретарями, входят в пул так называемого административного персонала, который в конце прошлого года в компаниях сокращали в первую очередь.

Менеджеры по туризму и гостиничный персонал (администраторы гостиниц, горничные) остались невостребованными из-за снижения туристической активности в этом сезоне.

Поскольку финансовая система значительно пострадала от кризиса, снизился спрос на бухгалтеров, финансистов, банковских работников.

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