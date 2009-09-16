2 октября 2009г. в Украине, в Киеве состоится X Международная конференция "Интернет-Бизнес` 2009". В конференции примут участие представители ведущих украинских и зарубежных Интернет-компаний и веб-проектов из Беларуси, России и Украины, что позволит получить реальную картину рынков Интернет-рекламы , а также получить информацию о новых решениях в сфере Интернет-рекламы как в Украине, так и за рубежом.

Доклады и презентации будут посвящены таким направлениям: Интернет-реклама и Интернет-маркетинг, а также Интернет-технологии.

Впервые в истории проведения конференций "Интернет-Бизнес" проектом SEO-Study.ru будет организована Интернет-трансляция живого доклада – докладчик будет находиться в Санкт-Петербурге, Россия. У всех участников конференции будет возможность задать вопрос в режиме онлайн. Также на конференции будет представлен новый видеосервис – “Видеоконференция “ Интернет-Бизнес”, который позволит просматривать видео докладов прошедших конференций в Интернет.

В рамках конференции будет проведен Круглый стол, состоится обсуждение темы: "Состояние и пути развития рынка Интернет-рекламы в Украине".

Тема конференции: "Интернет-реклама - ключ к успеху в бизнесе".

Место проведения: Киев, павильон N 1, конференц-зал N 4 крупнейшего в Украине выставочного центра "КиевЭкспоПлаза".

На конференции с докладами выступят представители 20-ти ведущих украинских и зарубежных компаний и Интернет-проектов: Gemius Ukraine, МЕТА, Украинская Баннерная Сеть, NIC.UA, ПриватБанк, ArMobi, SMS-Expert, ЮЛА, R.A.M. Advertising Group, Infojet LLC, SEO-Study.ru, Акавита, ЭлВисти, МаркетГид, Коннект Медиа, УкрБизнес, RankWing, Компасс.

Регистрация участников на веб-сайте – http://www.inter-biz.com.ua/request.php

Организаторы: КАРЕ, Евроиндекс, Бизнес-Регистр.

Титульный спонсор: МЕТА.

Технический спонсор: FreeHost.

Информационные спонсоры: Пресс-Биржа, Бизнес-Гид, RedTram, Винницкая реклама, AUTO.ria.ua, DOM.ria.ua, МайТоп, Бизнес-Досье, УкрФирм, Деньги плюс, Оксфордский саммит лидеров, Что это?, Internet UA, УНИАН, B2BLogger.com, Promo.md, Украинская Баннерная Сеть, Байнет 2.4, myRadio, UA WEB, stat24, Trinet, eLama, СПИК, Openbiz, Otvety, UMI.CMS, IT-JOB.by, Украинский бизнес портал, Металлика; Развитие бизнеса, личности, успеха.

Заочные участники: Clear Design, Контакт, Пошук, UA-Регион, Международный Бизнес.

Партнеры: деловые и специализированные издания Украины, ведущие Интернет­-проекты украинской сети Интернет и зарубежья.

Целевая аудитория: приглашаются руководители украинских фирм и предприятий различных направлений бизнеса, ведущие специалисты в области Интернет-рекламы, широкий круг Интернет-пользователей, представители средств массовой информации Украины.

Оргкомитет X Международной конференции "Интернет-Бизнес` 2009"

Тел./факс: (044) 430-08-36, 537-28-07

Моб.тел.: (067) 276-94-11

E-mail: inbiz-10@i.ua - для заявок и писем

http://www.inter-biz.com.ua - Конференция "Интернет-Бизнес` 2009"

http://www.rex.ua - Выставка рекламы, маркетинга и масс-медиа REX’ 2009