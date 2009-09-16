Билозир предлагает ВР утвердить Большой Государственный Герб Украины, который будет предусмотрен в новой Конституции

Киев. 16 сентября. УНИАН. Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Оксана БИЛОЗИР предлагает парламенту утвердить Большой Государственный Герб Украины, который будет предусмотрен в новой Конституции.

Об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По словам народного депутата, сегодня мы имеем уникальный шанс принять новую Конституцию, вынесенную главой Украинского государства на всенародное обсуждение.

“Президент Украины призывает украинское общество к диалогу, к компромиссу, где каждый из нас становится участником и творцом нового общественного соглашения – по настоящему народной украинской Конституции”, - сказала О.БИЛОЗИР.

Она заметила, что приобщается к обсуждению президентского проекта Конституции не только со словами поддержки, но и с собственным предложением – проектом Большого Государственного герба Украины.

О.БИЛОЗИР сообщила, что уже зарегистрировала в Верховной Раде соответствующий законопроект, соавторами которого стали член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН и член фракции Блока Литвина Екатерина ВАЩУК.

Согласно законопроекту, Большой Государственный Герб Украины является символом, который отражает стержневые принципы зарождения, формирования и оформления украинской государственности. В основу Большого Государственного Герба Украины положен малый Государственный Герб Украины (золотой трезуб), увенчанный символом христианства – крестом. Особое место в символике герба предоставляется колосьям злаковых. Два пучка золотых колосков (ржи, пшеницы и ячменя) размещены по краям герба.

О.БИЛОЗИР отметила, что колоски являются символом одной из самых больших святынь украинского народа – хлеба, символом урожайности и процветания. Главным элементом композиции является пшеница, символизирующая вечность. Колоски обвиты желто-голубой лентой (национальными цветами), символизирующими величие, красоту, и являющимися символом бескрайнего неба и безграничных пшеничных полей. На ленте золотыми буквами девиз – "С нами Бог и Украина", что является олицетворением межвременного объединения народа, присутствия всегдашней веры в силу и могущество своего государства. В основе герба перекрещены сабля и мушкет, которые символизируют героические времена в истории украинского народа – период казацкого государства и национально-освободительных войн.

О.БИЛОЗИР заметила, что сабля и мушкет являются неотъемлемыми атрибутами официального герба Войска запорожского (ХVI – XVIII вв.), который, в соответствии со статьей 20 Конституции Украины, должен быть отображен в Большом Государственном Гербе Украины. Сабля и мушкет накрыты гроздью калины, символом Украины -девушки, символом материнства и любви. Калина является деревом жизни, которое связывает прошлое с будущим, а поэтому присутствие калины в композиции Большого Государственного Герба Украины символизирует опору младших поколений на корни старших, развитие и стремительное движение вперед.

О.БИЛОЗИР сообщила, что над проектом предложенного Большого Герба она работала полгода совместно с украинскими геральдистами.

“Если Верховная Рада Украины нынешнего созыва примет закон о Большом Гербе, то она войдет в историю не только благодаря своим блокировкам, но и благодаря государственническим решениям”, - сказала народный депутат.