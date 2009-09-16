Внешнее влияние на президентскую избирательную кампанию в Украине будет в основном со стороны России - политолог

Киев. 16 сентября. УНИАН. Внешнее влияние на президентскую избирательную кампанию в Украине будет в основном со стороны России.

Такое мнение высказал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Внешнее влияние на президентскую кампанию будет асимметричным, потому что больше будет влиять одна сторона - Россия”, - сказал В.КАРАСЁВ, добавив, что Украина на сегодняшний день больше находится в сфере влияния именно РФ, которая “делает ставку” на эти президентские выборы.

Политолог считает, что недавнее обращение Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА к украинскомуу коллеге Виктору ЮЩЕНКО было “своеобразным ультиматумом украинскому избирателю, что если переизберете, не дай Бог, ЮЩЕНКО, то внешней политики с Россией не будет, будет только война”.

Вместе с тем В.КАРАСЁВ убежден, что такого “внешнего влияния, которое было в 2004 году, на избирательную кампанию не будет”.

Кроме того, В.КАРАСЁВ отметил, что “президентские выборы, несмотря на попытку перевести их в сугубо политологическое русло, могут быть не просто выборами конкретного кандидата, но и внешнеполитическим выбором, который будет олицетворять тот или другой кандидат”.

“Никогда еще в новейшей истории Украины не было такого периода, когда бы внешняя политика так радикально определяла судьбу страны”, - убежден политолог.

Он считает, что в Украине на сегодняшний день наблюдается “внешнеполитический кризис”. По словам В.КАРАСЁВА, “это не результат выбора 2004 года и не результат ориентации на ЕС и НАТО, а результат недовыбора в 2004 году, непоследовательности, которую демонстрировали украинские власти, а соответственно и украинское общество относительно своего внешнеполитического будущего и внешнеполитических задач”. Он добавил, что в 2004 году украинцы сменили людей у власти, но не изменили систему.

В.КАРАСЁВ отметил, что “если в Украине не сформируется внешнеполитический проевропейский консенсус по колективной безопасни, то, понятно, что тогда и Европа, и США, и НАТО будут наблюдать, а тогда, возможно, отдадут нас Российской Федерации, как страну, которая будет находиться в сфере влияния РФ”.

«То есть внутренний выбор 2010 года - это путь к возобновлению интереса к Украине и путь к возобновлению полномасштабного сотрудничества с ЕС», - убежден политолог.