19 сентября в Мариинском парке Киева состоится благотворительная акция “День отца”

Киев. 18 сентября. УНИАН. 19 сентября в Киеве в Мариинском парке состоится благотворительная акция “День отца” по инициативе Международной общественной организации “Международный Центр Отцовства” от имени участников I-го Всеукраинского общественного форума представителей общественных и религиозных организаций Всеукраинского общественного комитета поддержки семьи и ответственного отцовства , а так же при поддержке Министерства Украины по вопросам семьи, молодежи и спорта.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Международной общественной организации “Международный Центр Отцовства” Александр МАРЧЕНКО.

По его словам, в программе мероприятия запланирован концерт, интерактивные семинары и викторины в игровой форме, забавы, соревнования и конкурсы. А.МАРЧЕНКО отметил, что акция рассчитана на семьи с детьми, и, по предварительным данным, в ней примут участие 2 тысячи человек. Он сообщил, что акция будет проходить в рамках общественной инициативы “День отца”, и является началом Всеукраинской благотворительной акции “День Отца 2010”. А.МАРЧЕНКО отметил, что целью этого мероприятия является учреждение празднования всенародного Дня отца на национальном уровне. “Учреждение в Украине празднования Дня Отца на национальном уровне будет способствовать популяризации важности роли мужчины как отца в семье и обществе, отметит мужчин, которые заботятся о семье и активно участвуют в воспитании своих детей, а также вовлечет мужчин в ответственное отцовство”, - сказал он. А.МАРЧЕНКО заметил, что в Украине празднуется День семьи, День матери, День защиты прав ребенка, потому абсолютно логична необходимость отметить и День отца.

В свою очередь, заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий СИЗЕНКО отметил, что реализация семейной политики усиления ответственного отцовства и повышения роли отца в украинской семье является одним из приоритетных заданий в работе министерства. “Необходимость повышения роли и общественного статуса отца предопределена еще и непростыми социально-экономическими условиями, налагающими двойную нагрузку на отца, который традиционно считается кормильцем семьи”, - сказал он. Ю.СИЗЕНКО напомнил, что министерством разработан проект указа Президента “О Дне отца”, который передан на рассмотрение правительства. День отца предлагается проводить ежегодно в третье воскресенье сентября. Впрочем, заметил он, праздник отца уже несколько лет подряд отмечают в ряде областей Украины. Кроме того, по словам Ю.СИЗЕНКО, министерство для повышения роли отца в семье реализует в 10 регионах проект “папа-школа – путь к ответственному отцовству”.