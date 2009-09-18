Принятие проекта бюджета-2010 усилит налоговое давление на бизнес – Пария малого и среднего бизнеса

Киев. 18 сентября УНИАН. Принятие проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» в редакции, предложенной Кабинетом министров Украины, приведет к усилению налогового давления на средний и малый бизнес.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Партии малого и среднего бизнеса Ярослав МЕСЯЦ.

По его словам, в законопроекте заложены нереальные макроэкономические показатели, заведомое невыполнение которых действующее правительство будет компенсировать за счет коррекции налоговой нагрузки на бизнес.

В частности, отметил А.МЕСЯЦ, «виртуальными» являются прогнозы правительства о курсе национальной валюты по отношению к доллару на уровне 7,5 долл., росте ВВП на уровне 3%, а также дефиците бюджета в 5%.

Политик, в частности, указал на невыполнимость прогноза роста ВВП на уровне 3% в 2010 году, поскольку уже сегодня рецессия украинской экономики находится в пределах 20%.

Также эксперт сомневается, что правительство в следующем году будет соблюдать заявленный уровень граничных заимствований в размере 30% от ВВП, или 349 млрд. грн., поскольку только за последние полгода уровень госдолга увеличился почти в 3 раза и вместо заявленных в прошлом году 7,5 млрд. долл. правительство в текущем году привлекло уже около 30 млрд. долл.

«Уже сегодня внешний долг фактически составляет 36% от ВВП, или 330 млрд. грн., и до конца года он будет увеличиваться», – отметил Я.МЕСЯЦ.

Указанные нереалистические показатели, по его мнению, приведут к сохранению тенденции сокращения количества субъектов хозяйствования в стране при отрицательной динамике с начала года на уровне 40%. Это, в свою очередь, будет способствовать росту безработицы и увеличению расходов госбюджета по статьям, связанным с социальными выплатами.