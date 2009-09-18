КИУ констатирует низкое качество формирования Госреестра избирателей

Киев. 18 сентября. УНИАН. Комитет избирателей Украины констатирует низкое качество формирования Государственного реестра избирателей, что привело к наличию в нем от 10 до 30% неточных данных.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО.

Он напомнил, что 15 сентября закончился процесс первичного уточнения реестра избирателей самими избирателями. При этом, по словам А.ЧЕРНЕНКО, КИУ не зафиксировал активности избирателей в процессе уточнения.

«И хотя в больших городах возле органов ведения реестра иногда возникали очереди, а в день в один такой орган обращалось до 50 человек, в целом по Украине воспользовались возможностью уточнения не больше 2% избирателей”, - сказал он.

В то же время А.ЧЕРНЕНКО заметил, что жители сел фактически проигнорировали этот процесс, поскольку не имели возможности добраться до районных центров.

А.ЧЕРНЕНКО сообщил, что, по оценкам КИУ, до 20% избирателей вообще не получили открыток о возможности уточнения своих данных в реестре или получили их со значительным опозданием. Как правило, считает председатель правления КИУ, случалось это по вине «Укрпочты».

«Первичное уточнение реестра избирателей выявило низкое качество реестра. По разным оценкам, степень неточностей в реестре составляет от 10 до 30 процентов”, - подытожил А.ЧЕРНЕНКО.