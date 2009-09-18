КИУ рекомендует парламенту исправить закон о выборах Президента, чтобы не было угроз избирательной кампании

Киев. 18 сентября. УНИАН. Комитет избирателей Украины рекомендует парламенту до начала президентской избирательной кампании исправить противоречивые нормы избирательного закона.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО.

По его словам, КИУ считает, что принятые Верховной Радой Украины изменения к Закону о выборах Президента Украины и другим законам, касающимся президентских выборов, содержат угрозы проведению прозрачных и демократических выборов. В частности, это касается ограничения избирательных прав граждан; создания механизмов фальсификаций через возможность включать избирателей в списки в день голосования; ограничения контроля за избирательным процессом со стороны общественности; фактическая невозможность обжалования правонарушений и результатов выборов.

Кроме того, добавил А.ЧЕРНЕНКО, Комитет избирателей отмечает другие возможные угрозы проведению выборов. В частности, признание Конституционным Судом отдельных положений Закона о выборах Президента Украины неконституционными после того, как они будут применены; непринятие Государственного бюджета Украины на 2010 год, что будет означать отсутствие финансирования проведения голосования 17 января. Еще одной угрозой, отметил А.ЧЕРНЕНКО, является возможность нелегитимности решений Центральной избирательной комиссии из-за участия в заседаниях члена ЦИК Анатолия ПИСАРЕНКО, достигшего пенсионного возраста.

“Комитет избирателей рекомендует Верховной Раде Украины, не ожидая решения Конституционного Суда Украины, исправить противоречивые нормы в законодательстве о президентских выборах и сделать это еще до начала избирательной кампании”, - сказал председатель Правления КИУ. Кроме того, добавил он, необходимо, чтобы парламент осуществил ротацию членов ЦИК и принял бюджет на 2010 год с обеспечением финансирования проведения выборов Президента Украины