Большинство украинцев поддерживают внесение изменений в Конституцию для наведения порядка в стране - опрос

Киев. 18 сентября. УНИАН. Более 62% украинцев поддерживают необходимость внесения изменений в Конституцию.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН, комментируя результаты социологического опроса, который проводился возглавляемым им учреждением с 8 по 12 сентября.

По словам Ю.РУБАНА, в то же время 14,7% опрошенных высказались против внесения изменений в Основной Закон.

Вместе с тем, 65,4% респондентов считают, что конституционные изменения необходимы для наведения порядка в Украине, 16% не соглашаются с этим тезисом.

Кроме того, 61,6% украинцев выступают за внесение изменений в Конституцию до президентских выборов, а 17,8% не поддерживают эту идею.

Однако, как показал опрос, лишь 9,9% респондентов хорошо ознакомлены с проектом новой Конституции, предложенным Президентом, 43,1% слышали о его существовании, но не ознакомились с текстом документа, 34,7% респондентов ничего о нем не знают и 12,3% сказали, что их эта тема не интересует.

Комментируя эти результаты опроса, Ю.РУБАН отметил, что "подавляющее большинство граждан выступают за наведение порядка путем конституционных изменений и поддерживают ключевые положения проекта Конституции Президента Украины".

Опрос проводился Национальным институтом стратегических исследований с 8 по 12 сентября. За этот период институт по квотной выборке опросил 2010 респондентов во всех областях Украины, АР Крым, г. Киеве. Погрешность выборки составляет 2,2%.