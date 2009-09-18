Почти 70% граждан хотят голосовать за персональную кандидатуру депутата - опрос

Киев. 18 сентября. УНИАН. Почти 70% граждан хотят голосовать за персональную кандидатуру депутата, то есть выступают за проведение выборов всех уровней по открытым спискам.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН, комментируя результаты социологического опроса, который проводился возглавляемым им учреждением с 8 по 12 сентября.

По его словам, 67,7% респондентов поддерживают персональное голосование за депутата, 10% не считают это нужным и 21,7% не смогли ответить на вопрос.

Вместе с тем, 75,7% опрошенных высказались в поддержку сокращения количества народных депутатов, 9,2% не поддержали эту идею.

При этом 84,2% опрошенных убеждены, что депутатов необходимо лишить неприкосновенности и 6,6% высказались против этого.

Анализируя эти данные опроса, Ю.РУБАН сказал: "Очевидно, глядя не реальное сегодняшнее функционирование Верховной Рады, граждане склоняются к тому, что Украине необходимо проведение парламентской реформы".

Опрос проводился Национальным институтом стратегических исследований с 8 по 12 сентября. За этот период институт согласно квотной выборке опросил 2010 респондентов во всех областях Украины, АР Крым, г. Киеве. Погрешность выборки составляет 2,2%.