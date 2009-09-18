Янукович получил бы наибольшее количество голосов, если бы президентские выборы состоялись в ближайшую неделю - опроса

Киев. 18 сентября. УНИАН. Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ получил бы наибольшее количество голосов избирателей, если бы президентские выборы состоялись в ближайшую неделю.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН, комментируя результаты социологического опроса, который проводился возглавляемым им учреждением с 8 по 12 сентября.

Согласно результатам опроса, за В.ЯНУКОВИЧА готовы проголосовать 21,3% респондентов, за лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО - 14%, за лидера “Фронта перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА - 10,1%, за нынешнего главу государства Виктора ЮЩЕНКО - 7,1%, за председателя Народной партии Владимира ЛИТВИНА - 4,3%, за лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО - 4%, за председателя ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА - 2,9%, за лидера СПУ Александра МОРОЗА - 1,6% опрошенных.

В то же время за других кандидатов готовы были отдать свои голоса 3,1% украинцев, проголосовать против всех - 17,6% и не смогли определиться 14% опрошенных.

Комментируя данные опроса, Ю.РУБАН выразил мнение, что “накануне начала избирательной кампании происходит определенный застой рейтингов тех политиков, которые считаются фаворитами, а огромный финансовый ресурс, которой уже вкладывается отдельными политиками не дает эффекта". Кроме того, по его словам, сегодня наблюдается рост количества людей, "разочарованных существующим политическим предложением", а "яркие политические шоу" не дают ответа гражданам на то, что происходит в стране.

Вместе с тем Ю.РУБАН уверен, что большинство граждан будут определяться со своими политическими вкусами в последние дни избирательной кампании.

Опрос проводился Национальным институтом стратегических исследований с 8 по 12 сентября. За этот период институт по квотной выборке опросил 2010 респондентов во всех областях Украины, АР Крым, г. Киеве. Погрешность выборки составляет 2,2%.