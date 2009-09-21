Эксперт не исключает, что правительство специально саботирует финансирование Вооруженных сил Украины в угоду внешним силам

Киев. 21 сентября. УНИАН. Эксперт Института международных отношений Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Александр ПАЛИЙ не исключает, что Кабинет министров специально саботирует финансирование Вооруженных сил с целью развала системы национальной безопасности в угоду внешней силам.

Об этом А.ПАЛИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Финансирование армии как пример отношения к безопасности государства”.

Эксперт отметил, что современная геополитическая ситуация вокруг Украины все осложняется, ухудшается, что обусловлено как внешними, так и внутренними факторами.

“В современном мире нормы международного права не действуют. Крупные государства могут позволить себе нападать на кого угодно без всяких негативных последствий для себя”, - сказал А.ПАЛИЙ.

Он также констатировал, что некоторые государства выдвигают Украине серьезные претензии с целью ее подчинения и уничтожения государственности.

“Сегодня многие международные и зарубежные эксперты высказывают мнение, что в отношении Украины вполне возможно уже в ближайшем будущем применение силы – Украина является одним из государств, где может возникнуть крупный военный конфликт”, - сказал эксперт.

Он отметил, что препятствием этим внешним угрозам должна стать эффективная организация государства, на острие которого - Вооруженные силы Украины.

Комментируя заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, что правительство в проекте бюджета на 2010 год выделило на оборону 38,7 млрд. грн., А.ПАЛИЙ отметил, что “эта цифра является полной и очевидной ложью”.

Эксперт сообщил, что на финансирование Вооруженных сил Украины в 2010 году правительство запланировало всего 8 млрд. 279 млн. 100 грн. по общему фонду.

“Еще эти 100 гривен являются иллюстрацией этого издевательства”, - сказал А.ПАЛИЙ.

Он также сообщил, что по специальному фонду в бюджете ВСУ предусмотрено 4,756 млрд. грн., заработать которые для Минобороны является нереальным.

“Военным прямо говорят: вы продайте какое-то имущество и, возможно, за это получите возможность полетать на самолетах, вам дадут патроны или накормят...”, - объяснил особенности функционирования спецфонда эксперт.

“Является ли это саботажем, или сознательным умыслом нанесения вреда безопасности страны в угоду внешним партнерам? Я не дам ответа на этот вопрос. Но этого не исключаю. Возможно, это просто головотяпство”, - сказал А.ПАЛИЙ.

В свою очередь, в комментарии УНИАН председатель правления Центра военной политики и политики безопасности Евгений ШЕЛЕСТ сообщил, что, по расчетам Министерства обороны Украины, минимальная потребность Вооруженных сил в средствах на следующий год, что обеспечит выполнение поставленных задач и поддержание жизнедеятельности воинских частей и учреждений, должна составлять около 20 млрд. грн.

”Даже предварительный анализ главного финансового документа страны на следующий год свидетельствует, что Вооруженным силам Украины еще на год придется забыть о решении вопросов развития и сосредоточить все внимание на выживании. Так, за счет общего фонда бюджета 97,35% средств предусмотрено на расходы потребления (оплата труда, коммунальных услуг и энергоносителей) и только 2,65% на расходы развития”, - констатировал эксперт.

Он также отметил, что общим фондом вообще не предусмотрено финансирование закупок, модернизации, восстановления боеспособности, содержания, эксплуатации, ремонта вооружения и военной техники.

“Не следует ожидать военным и решения их социально-бытовых проблем, учитывая, что правительство не нашло возможности предусмотреть в бюджете средства на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих по общему фонду”, - сказал Е,ШЕЛЕСТ.

Он также отметил, что, конечно, это только проект госбюджета, и в дальнейшем он будет рассматриваться в комитетах и на пленарных заседаниях Верховной Рады, Президентом Украины, но опыт прошлых лет свидетельствует, что существенных изменений в пользу украинской армии он не претерпит.

“В такой ситуации Министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил Украины целесообразнее не ждать призрачных изменений к лучшему, а предоставить руководству государства реально обоснованный перечень тех задач, из числа возложенных на армию, выполнение которых в таких условиях финансирования не может быть гарантировано”, - считает Е.ШЕЛЕСТ.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября 2009 года Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду проект Закона "О государственном бюджете Украины на 2010 год".

Согласно распределению расходов госбюджета на 2010 год, на потребности Министерства обороны Украины запланировано выделить 13,036 млрд. грн., из них по общему фонду 8,279 млрд. грн. и 4,757 млрд. грн. – по специальному фонду.