Глобальный фонд предоставляет 100 млн. дол. на программы по противодействию ВИЧ/СПИД в Украине

Глобальный фонд предоставляет более 100 млн. долларов на финансирование программ по противодействию ВИЧ/СПИД в Украине до 2012 года. Об этом сегодня, 22 сентября, во время пресс-конференции в УНИАН заявил Андреас ТАМБЕРГ, порт-фолио менеджер Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией.

Несмотря на мировой финансовый кризис и неудовлетворительное финансирование соответствующей Общегосударственной программы, Глобальный фонд недавно фактически продлил соглашения с основными реципиентами финансовой помощи в Украине общим объемом 103,9 млн. долларов США, на период до июля 2012 года включительно на выполнение Программы «Поддержка с целью предотвращения ВИЧ/СПИД, лечение и осмотр для наиболее уязвимых слоев населения в Украине».

«Окончательная сумма помощи немного меньше определенной в августе 2007 года во время подписания основного Соглашения. Мы рады, что Глобальный фонд оказал поддержку заявкам, подготовленным Украиной на вторую фазу Программы практически в полном объеме. На фоне затруднительной финансовой ситуации в мире вообще и обеспечения солидарного финансирования национальной программы из государственного бюджета на уровне 48% от ожидаемого – это незаурядный кредит доверия со стороны наибольшего международного донора, который финансирует программы по противодействию ВИЧ/СПИД», - заявил Андрей КЛЕПИКОВ, исполнительный директор МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», являющегося одним из двух основных получателей средств Глобального фонда.

Предыдущие два года выполнения программы засвидетельствовали возможность, прежде всего, неправительственных организаций в Украине эффективно противостоять вызовам и угрозам эпидемии ВИЧ/СПИД.

«Я уверен, что благодаря помощи Глобального фонда удастся значительно улучшить доступ к досмотру и поддержке представителей уязвимых групп, это в свою очередь приведет к уменьшению случаев заражения ВИЧ и улучшит качество жизни людей, которые живут с ВИЧ. Кроме того, совместно с международными и национальными партнерами при поддержке Глобального фонда мы создадим условия для эффективных закупок АРВ-препаратов со стороны государства. Поскольку мы планируем проработать и реализовать системы, благодаря которым Украина сможет закупать больше всего качественных лекарств за наименьшие средства», - заявил Владимир ЖОВТЯК, председатель правления ВБО «Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ».

Светлана ЧЕРЕНЬКО, председатель Комитета по вопросам противодействия ВИЧ– инфекции/СПИДу и другим социально опасным болезням Министерства здравоохранения Украины, подчеркнула важность поддержки со стороны международных доноров на профилактику ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, осмотр и поддержку для таких групп с большим риском инфицирования ВОЛ как потребители наркотиков, гомосексуальные люди, лица, предоставляющие сексуальные услуги за плату и «дети улицы».