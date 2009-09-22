Совместная акция Райффайзен Банка Аваль и Visa для держателей корпоративных карт

ОАО “Райффайзен Банк Аваль“ и международная платежная система Visa объявили о начале новой совместной акции “Трансформация“ для держателей корпоративных карт. Акция проходит по всей территории Украины в период с 15 сентября по 30 ноября 2009 г. Цель ее проведения– популяризация использования корпоративных карт Visa.

Корпоративные карты Visa предназначены для осуществления транспортных и представительских расходов сотрудниками средних и крупных компаний, которые часто ездят в командировки, а также позволяют частным предпринимателям вести хозяйственную деятельность, в том числе, без открытия текущего счета в банке. Карта может использоваться, например, для оплаты авиабилетов, гостиниц, счетов в ресторанах и аренды автомобилей. Благодаря корпоративным картам Visa руководство компаний имеет возможность отслеживать и контролировать расходы своих сотрудников, что позволяет отказаться от неудобной процедуры выписки и выдачи наличных денег сотрудникам на командировочные расходы.

В акции могут принять участие все держатели корпоративных карт Visa от Райффайзен Банка Аваль, которые в период проведения акции совершат наибольшее количество операций по корпоративной карте Visa, либо осуществят платежи на наибольшую общую сумму. Победители акции будут награждены ценными призами.

Кроме того, среди клиентов, открывших корпоративные карты Visa от Райффайзен Банка Аваль в период проведения акции, будут разыграны дополнительные призы.

“Мы рады возможности провести данную маркетинговую кампанию совместно с Visa, поскольку считаем необходимым повысить степень информированности наших клиентов об удобстве корпоративных карт и популяризировать их использование, — говорит Виталий Косовский, директор департамента корпоративных продуктов и услуг Райффайзен Банка Аваль. — Наш банк является лидером по использованию клиентами корпоративных карт Visa в Украине, и мы считаем, что потенциал данного продукта очень велик. Начало акции совпало с завершением процесса модификации в Райффайзен Банке Аваль самого продукта, в результате чего характеристики корпоративных карточных продуктов и технологии обслуживания стали более привлекательными для клиентов. Мы уверены, что совместная кампания с мировым лидером компанией Visa способствует обмену накопленным опытом и позволит нам еще раз продемонстрировать преимущества карточных продуктов для управления и развития бизнеса.

Особо приятно для нас и, в первую очередь, для клиентов, что подведение итогов акции и вручение призов будут происходить в канун Нового года, и мы сможем поздравить наших активных клиентов с этим праздником ценными подарками”.

”Корпоративные карты Visa предлагают компаниям эффективную и прозрачную систему управления и учета корпоративных расходов, что является особенно актуальным сейчас, когда компании стремятся максимально оптимизировать свои корпоративные затраты, — отмечает Светлана Георбелидзе, глава представительства Visa в Украине. — Мы ценим инициативы Райффайзен Банка Аваль в сфере внедрения и продвижения корпоративных карточных продуктов на украинском рынке и уверены, что новая маркетинговая кампания будет способствовать формированию у компаний грамотного подхода к стратегическому планированию и эффективному управлению корпоративными расходами”.

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Информация о компании Visa Inc.

Visa Inc. является крупнейшей в мире сетью розничных электронных платежей, обеспечивающей решения для обработки услуг и платежей, включая потребительские кредиты, дебетовые, авансовые и корпоративные расчеты, которые предлагаются под марками Visa, Visa Electron, Interlink и PLUS. Visa является признанным мировым лидером, а Visa/PLUS – одна из крупнейших в мире сетей банкоматов, обеспечивающая возможность использования местной валюты в более чем 200 странах мира.

Более подробная информация доступна по адресу: www.visa.com.ua

Информация о Райффайзен Банк Аваль

ОАО «Райффайзен Банк Аваль», основанное в марте 1992 года, является одним из крупнейших украинских банков и занимает лидирующие позиции на банковском рынке Украины по ряду основных финансовых показателей. По состоянию на 1 июля 2009 года чистые активы банка составили более 57,2 млрд грн. (данные приведены согласно национальным стандартам бухгалтерского учета).

Райффайзен Банк Аваль является дочерним банком австрийской холдинговой компании Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ, управляющей одной из крупнейших банковских сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 региональных рынках Европы работают дочерние банки, лизинговые компании и ряд финансовых институтов группы Райффайзен. Около 15 млн. клиентов обслуживаются в более чем 3100 отделениях банков Группы.

Пресс-служба Райффайзен Банк Аваль:

Леонид Зябрев,

Виктория Михалевская

ОАО «Райффайзен Банк Аваль»

01011, Украина, г. Киев, ул. Лескова, 9

press@aval.ua

Пресс-служба Visa Inc. в Украине

Анна Сердюк

The Willard Group+380 (50) 331 34 76

anna.serdyuk@twg.com