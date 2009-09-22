Глобальный фонд предоставляет Украине свыше 100 млн. дол. для финансирования программы противодействия ВИЧ/СПИД до 2012 года

Киев. 22 сентября. УНИАН. Глобальный фонд предоставляет Украине 103,9 млн. дол. для финансирования программы противодействия ВИЧ/СПИД в стране в период с августа 2009 года по июль 2012 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил портфолио менеджер Глобального фонда по вопросам борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией Андреас ТАМБЕРГ.

Он отметил, что программа борьбы с распространением ВИЧ/СПИДа в Украине на следующие три года финансируется Глобальным фондом в рамках уже 6-го раунда. Причем на первую фазу программы – 1 августа 2007 г. - 31 июля 2009 г. - финансирование составило 29,6 млн. долларов США.

По словам А.ТАМБЕРГА, Глобальный фонд надеется, что получение очередной финансовой помощи позволит Украине развернуть свои программы борьбы со СПИДом, что даст положительные результаты. Представитель ГФ отметил при этом, что в Фонде удовлетворены результатами и отчетом выполнения первой фазы программы.

Как было сказано в ходе пресс-конференции, на конец первой фазы усилиями более чем 100 неправительственных организаций, которые работали во всех областях Украины, было охвачено 240,5 тыс. потребителей инъекционных наркотиков, 70,7 тыс. осужденных, 41,4 тыс. женщин коммерческого секса и 24,4 тыс. мужчин, которые имеют сексуальные отношения с мужчинами. В соответствии с отчетом, по состоянию на август с.г., в частности, заместительную терапию метадоном при поддержке ГФ получают 4,3 тыс. клиентов в Украине; АРВ-препаратами обеспечены 1,4 тыс. пациентов; услугами по уходу и поддержке охвачены 24,2 тыс. пациентов; профилактической учебой в приютах и заведениях социально-психологической реабилитации для детей и приемниках-распределителях охвачено 15,5 тысяч детей.

Вместе с тем основными реципиентами программы является Международный благотворительный фонд “Международный альянс по ВИС/СПИД в Украине” (Альянс Украина) и ВБО “Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД» (Сеть ЛЖВ). В рамках второй фазы выполнение программы финансирования будет распределено: 64,3 млн. дол. - для Альянса Украина и 39,6 млн. дол. - Сети ЛЖВ.

Исполнительный директор МБФ «Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» Андрей КЛЕПИКОВ отметил, что главным достижением программы борьбы и профилактики распространения ВИЧ/СПИД в Украине, в финансировании которой принял участие Глобальный фонд, является то, что удалось почти в 40 раз расширить программу лечения антиретровирусной терапией.

«Благодаря этому достигнуты не только количественные показатели, но и качественные. Фактически эта программа повлияла на уменьшение роста смертности и уменьшение заболеваемости СПИД», - подчеркнул исполнительный директор Альянса Украина.

Согласно его информации, новые 100 млн. долларов будут распределены так, что основная часть этих средств – 42% (44,4 млн. дол.) - пойдет на профилактику среди людей тех групп, где достоверность инфицирования очень высока. Профилактическими услугами предусматривается охватить 60% нуждающихся в них. На лечение будет израсходовано 24% (24,8 млн. дол.). Это лечение как антиретровирусной терапией, так и заместительной терапией. Третий по мощности компонент – это программа ухода и поддержки людей, у которых только выявлена ВИЧ-инфекция и которым необходимо научиться жить с этим диагнозом, – 16% (16,8 млн. дол.). Предусмотрено охватить такими услугами свыше 40 тыс. человек.

А.КЛЕПИКОВ подчеркнул, что это практически впервые на профилактику выделяются приоритетные средства. “Мы надеемся, что именно благодаря такой мощной интервенции за счет Глобального фонда удастся изменить ситуацию с новыми случаями инфицирования, прежде всего среди тех групп, где эпидемия наиболее распространена, а это, в первую очередь, потребители инъекционных наркотиков”, - добавил он.

Как отмечалось на пресс-конференции, главными задачами программы на ближайшие три года является охватывание программами заместительной терапии 11 тыс. 300 пациентов и программа лечения антиретровирусной терапией, в которую вовлечены люди, больные туберкулезом и наркоманией – 6 тыс. пациентов.

Председатель правления ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ», Владимир ЖОВТЯК выразил надежду, что все наработки неправительственных организаций Украины вместе с Глобальным фондом, международным сообществом будут восприняты и поддержаны государством, в частности что касается закупок антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции.