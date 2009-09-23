Киев. 23 сентября. УНИАН. Партия малого и среднего бизнеса критикует долговую политику правительства.

Как отметил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель партии Ярослав МЕСЯЦ, с 2008 года государственный долг Украины вырос в 2,6 раза и на 31 июля 2009 года достиг почти 185 млрд. грн., в то время как за 2006-2007 гг. госдолг вырос на 12,9%.

При этом Я.МЕСЯЦ считает, что предусмотренная проектом Госбюджета-2010 возможность правительства повышать планку госдолга приведет к тому, что государство еще глубже погрузиться в долговую яму.

Я.МЕСЯЦ подчеркивает, что из-за рекордной девальвации долг Украины увеличивается в разы быстрее, чем стоило ожидать. К тому же, государству придется нести значительные затраты по его обслуживания на протяжении следующих лет: в текущем году на обслуживание государственного долга в бюджете заложено свыше 15 млрд. грн., что в 2,2 раза больше, чем запланированные расходы госбюджета на финансирование здравоохранения.

Ссылаясь на данные Министерства финансов Украины, Я.МЕСЯЦ сообщил, что в 2010 году объем погашения основной суммы государственного долга составит 15,2 млрд. грн, 2011 - 17,4 млрд. грн.., 2012 - 17,9 млрд. грн., 2013 - 15,9 млрд. грн. Учитывая то, что все внешние кредиты берутся в долларах, а гривня сегодня стремительно девальвирует, то Украина будет отдавать в разы больше, чем одалживала.

«Безусловно, мы не получим дефолт сегодня и возможно в следующем году, но мы уверено к нему идем. За это придется расплачиваться и нам, и нашим детям, – отметил Я.МЕСЯЦ. - Наше государство превращено сегодня в большую финансовую пирамиду, во главе которой стоит премьер-министр. И чтобы не кусать себе локти через несколько лет, когда в полном объеме придется возвращать эти деньги, я призываю граждан остановить это общество с ограниченной ответственностью, когда берет одна, а отдают потом все».