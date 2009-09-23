Обама не встречался с Ющенко в ООН, чтобы не демонстрировать поддержку кандидата в президенты Украины, считает эксперт

Киев. 23 сентября. УНИАН. Президент США Барак ОБАМА не встречался с Президентом Виктором ЮЩЕНКО в Нью-Йорке во время работы 64-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, во избежание упреков о поддержке одного из кандидатов в президенты Украины.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН выразил директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ, отвечая на вопрос журналистов.

"Очевидно Б.ОБАМА не хочет сегодня встреч с каким-либо кандидатом в президенты Украины, а Президент (В.ЮЩЕНКО - УНИАН) является реальным претендентом на этот пост”, - сказал В.КАРАСЁВ. Он также допустил, что одной из причин является желание американского президента избежать упреков о вмешательстве во внутренние дела Украины, тем более, по словам политолога, что сейчас Б.ОБАМА хочет политики компромиссов на международной арене.

В связи с чем, считает В.КАРАСЁВ, говорить о каких-то позитивных или негативных последствиях для Украины того, что встреча лидеров двух государств не состоялась, не стоит. Б.ОБАМА, подчеркнул он, свое слово сказал (об отказе от намерений установить систему ПРО в Европе - УНИАН), но это не означает отказа поддерживать Украину. Просто сегодня, добавил он, для США ключевыми являются такие проблемные регионы, как Афганистан, Иран и Ближний Восток.

Кроме того, заметил В.КАРАСЁВ, чтобы встреча президентов Украины и США была продуктивной, нужно ее соответствующее наполнение. То есть, к ней необходимо готовиться заблаговременно, определять проблематику и круг вопросов для обсуждения.