В МАРКЕТе на UKR.NET - аншлаг

Редизайн главной страницы портала www.ukr.net привел к всплеску посещаемости МАРКЕТА – каталога интернет-магазинов.

Не успел МАРКЕТ на UKR.NET «переехать» на новое место жительства (теперь он находится в правой колонке на главной странице портала UKR.NET), как это тут же отметили интернет-пользователи. В результате количество потенциальных покупателей выросло в полтора раза.

Изменилось не только место жительства МАРКЕТа, но и его вид: списки товаров не сворачиваются, так что все разнообразие интернет-магазинов в разрезе товарных групп находится прямо перед глазами интернет-пользователей.

Одно из важных преимуществ МАРКЕТа на UKR.NET - магазины, представленные здесь, являются самыми популярными в своих товарных категориях.

Как отмечает руководитель проекта Роман Скрыпник, «мы позаботились о том, чтобы в обновлённом МАРКЕТе на UKR.NET была удобная навигация сразу по всем доступным предложениям отобранных онлайн-магазинов. Все – для комфорта пользователей сервиса и приятного шоппинга в Сети».