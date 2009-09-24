В 2007 году к дисциплинарной ответственности больше привлекались судьи, назначенные пожизненно, - отчет

Киев. 24 сентября. УНИАН. В 2007 году среди всех судей Украины, которые привлекались к дисциплинарной ответственности, большинство - назначенные бессрочно.

Такие данные приведены в Сборнике решений квалификационных комиссий судей по дисциплинарным делам за 2007 год, который был презентован сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил судья Верховного Суда Украины, член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Игорь САМСИН, в результате анализа имеющейся информации, "оказалось, что проблемы дисциплинарного характера возникают чаще не у молодых судей, а у тех, которые назначены бессрочно". Так, более 70% судей, привлеченных к ответственности, имели опыт работы судьей более 10 лет, а почти 21% - от 5 до 10 лет. Возраст судей, дисциплинарные представления на которых рассматривали квалификационные комиссии, в 33% превышал 50 лет, а в почти 62% составлял от 40 до 50 лет.

В то же время, как отметил И.САМСИН, "другой неожиданностью" оказалось то, что из определенных законом шести категорий лиц, имеющих право инициировать привлечение судьи к дисциплинарной ответственности, больше всего этим правом пользуются сами судьи в отношении своих коллег: 53% таких представлений инициировалось членами Совета судей Украины и в 34% случаев - председателем Совета судей, что в целом составляет 87% от всего количества представлений.

Отвечая на вопрос журналистов о причинах, которые побуждали и побуждают судей к нарушению законов, уставов, положений и тому подобное И.САМСИН сказал, что при подготовке этого сборника они не изучались, но пообещал, что это будет обязательно сделано в дальнейшем. При этом он выразил уверенность, что "в борьбе за эффективное и справедливое судопроизводство мы должны искать не новые вспомогательные технические средства, а профессионального, морального судью, который бы отвечал этому положению".

Также судья выразил надежду, что изданный сборник станет "первым шагом на пути преодоления общественного мнения о сплошной корпоративной солидарности судебной власти".

Сборник решений квалификационных комиссий судей по дисциплинарным делам за 2007 год был подготовлен Высшей квалификационной комиссией судей Украины и опубликован при содействии и финансовой поддержке Проекта Агентства США по международному развитию (USAID) "Украина: верховенство права".

В открытом доступе с книгой можно ознакомиться на сайте USAID "Украина: верховенство права" www.ukrainerol.org.ua, раздел "Библиотека/Пособия и сборники”.