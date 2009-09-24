В Киеве презентована книга “Знаменитые евреи Украины”

Киев. 24 сентября. УНИАН. В Киеве в информационном агентстве УНИАН состоялась презентация издания “Знаменитые евреи Украины”.

В книгу включены рассказы о жизни и деятельности пятидесяти выдающихся евреев.

Авторами издания является профессор Академии истории и культуры евреев им. Шимона Дубнова, президент Львовской областной еврейской общины Рудольф МИРСКИЙ и исполнительный директор Академии истории и культуры евреев Александр НАЙМАН.

По словам авторов, пятьдесят личностей, которые жили, живут на территории Украины, рассматриваются и оцениваются по степени их знаменитости и с учетом рейтинга, который был составлен на основе результатов интернет-голосования на сайте “Знаменитые евреи Украины”.

“Все они сделали значительный вклад в развитие искусства и науки, литературы, религии, военного дела, политики и спорта. Также среди героев книги есть авантюристы и криминальные авторитеты”, - сообщил А.НАЙМАН.

В то же время он отметил, что издание этой книги является вынужденным шагом.

По убеждению А.НАЙМАНА, в Украине действуют мощные шовинистические силы, целью которых является нанесение вреда межнациональному миру в обществе.

“Изданием этой книги мы выступаем с контрпропагандой, с целью доказать, что евреи являются такими же людьми, которые принципиально не отличаются от других этносов”, - сказал А.НАЙМАН.