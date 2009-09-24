В Киев прибыл всемирно известный мастер таэквондо Джун Ри

Киев. 24 сентября. УНИАН. В Украину сегодня с двухдневным визитом прибыл тренер Брюса Ли и Мохамеда АЛИ, всемирно известный мастер боевого искусства таэквондо Джун РИ (Jhoon Rhee).

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН заведующий студии “Джун Ри Таэквондо” в Киеве Александр КОРОБОВ, мастер осуществляет мировое турне по странам Европы и Азии с целью аттестации студий боевого искусства “Джун Ри Таэквондо” на черный пояс.

Украина стала первой страной в его турне.

В рамках визитов Д.РИ также будет проводить философские семинары и лекции, во время которых поделится собственным виденьем цели человеческой жизни и путей ее улучшения.

По убеждению самого мастера таэквондо, человек должен изменить свое мышление и ход мыслей, чтобы почувствовать себя счастливым. “Зачем мы живем? Чтобы быть счастливыми. Нужно сказать себе: когда я правдив, мое сердце прекрасно. Когда мое сердце прекрасно, меня все любят. А когда все меня любят, я счастлив”, - сказал Д.РИ. При этом он добавил, что неправду говорят лишь преступники.

Мастер также сообщил, что научил известного боксера М.АЛИ быстрому удару, благодаря чему тот стал непобедим, а Б.Ли – ударам ногами, благодаря чему тот позже стал знаменит. Д.РИ отметил, что настоящий чемпион должен быть уверен в себе, иметь большие знания, сильный характер и быть воспитанным интеллигентным человеком.

Отдельно Д.РИ остановился на воспитании детей, отметив, что это самая главная миссия каждого взрослого человека. Он рассказал о детском уроке таэквондо, который пропагандируют его студии во многих странах мира. При этом мастер отметил важную роль примера родителей в развитии детей, подчеркнув, что именно родители должны ежедневно и во всем подавать детям положительный пример.

Несмотря на многочасовой ночной перелет из США в Украину и приличный возраст, Д.РИ во время пресс-конференции продемонстрировал свою физическую подготовку – сел на шпагат, разбил одним ударом руки три деревянных дощечки и сыграл на губной гармошке.

Справка УНИАН. Д.РИ родился 7 января 1932 г. в Корее. Таэквондо начал заниматься в 13 лет тайно от родителей. Ветеран Корейской войны 1950-53 годов в чине лейтенанта. В 1956 г. проходил военную стажировку в США и с того времени живет в Вашингтоне. Гражданин США.

В 1962 году учредил Институт “Джун Ри Таэквондо” и сеть студий, подчиненных данному учреждению. Первым запатентовал защитное снаряжение для восточных единоборств и наладил его производство. В 1966 году открыл Клуб “Джун Ри Таэквондо” в Конгрессе США, в котором до сих пор работает мастером-инструктором. Является изобретателем «балета боевых искусств» (музыкальных форм). Работал советником по физической культуре и спортк при администрации Президента США Рональда Рейгана и советником по вопросам образования при Президенте Джордже БУШЕ, имеет награду. Женат, имеет четверых детей.

Кроме прочего, Д.РИ активно занимается общественной деятельностью. Выступает во всем мире с лекциями и семинарами «Рожденный, чтобы быть счастливым». В них он делится своим виденьем цели человеческой жизни. В честь 200-летия США провозглашен Человеком Века в боевых искусствах. Работал тренером Б.Ли и М.АЛИ.