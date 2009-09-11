Киевские детский футбольный клуб “Десна”открывает новый сезон

В сентябре открывает новый сезон детский футбольный клуб “Десна”, созданный в 2001 году бывшим игроком киевского “СКА” Игорем Крыжановским, на базе средней школы № 246 г. Києва.

Основная цель клуба: развитие и популяризация детско-юношеского футбола; пропаганда здорового образа жизни; профилактика здоровья и борьбы с вредными привычками.

Главная задача клуба: предоставить возможность каждому попробовать свои силы в любимой игре; развить в детях выдержку, терпение, настойчивость и ответственность; воспитать достойную смену.

Воспитанники ДФК «Десна» принимали неоднократное участие в городских чемпионатах и дважды становились призерами кубка города Киева «ЗА МЕСТОМ ПРОЖИВАНИЯ».

В футбольном клубе занимается более 100 детей и юношей разных возрастных категорий (1997г.р -2001 г.р), а также тренеруется взрослая команда. Два раза в году команды детского футбольного клуба «Десна» выезжают на тренировочные сборы.

ДФК «ДЕСНА» приглашает любителей футбола всех возрастов: присоединяйтесь, мы будем Вам рады!

Адрес клуба: г. Киев, ул. Кибальчича, 7 (СШ № 246), тел. 8-098-6272022.