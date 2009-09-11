Киевские детский футбольный клуб “Десна”открывает новый сезон

17:06, 11 сентября 2009
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В  сентябре  открывает  новый  сезон  детский  футбольный  клуб  “Десна”, созданный  в 2001 году  бывшим игроком киевского “СКА” Игорем Крыжановским,  на базе средней школы № 246 г. Києва.

Основная цель клуба: развитие  и популяризация детско-юношеского футбола; пропаганда здорового образа жизни; профилактика здоровья и борьбы с вредными привычками.

Главная задача клуба: предоставить возможность каждому попробовать свои силы в любимой игре; развить в детях выдержку, терпение, настойчивость и ответственность;  воспитать достойную смену.

Воспитанники ДФК «Десна» принимали неоднократное участие в  городских чемпионатах и  дважды становились призерами кубка города Киева  «ЗА МЕСТОМ ПРОЖИВАНИЯ».

В  футбольном  клубе  занимается  более 100  детей и юношей   разных  возрастных  категорий (1997г.р -2001 г.р), а также  тренеруется  взрослая команда.  Два раза в году команды  детского футбольного клуба «Десна»  выезжают на тренировочные сборы.

ДФК «ДЕСНА» приглашает любителей футбола всех возрастов:  присоединяйтесь, мы будем Вам рады!

Адрес клуба: г. Киев, ул. Кибальчича, 7 (СШ № 246), тел. 8-098-6272022.

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