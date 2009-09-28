Американская ElectionMall открыла представительство в Украине

Киев. 28 сентября. УНИАН. Американская IТ-компания ElectionMall Technologies Inc., мировой лидер на рынке высокотехнологичных решений для избирательных кампаний, открыла представительство в Украине.

Об этом сообщил генеральный директор и основатель компании ElectionMall Рави СИНГ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, ElectionMall - это в первую очередь IТ-компания, которая предоставляет технические платформы по умеренной фиксированной цене для реализации избирательных кампаний в Интернете.

«Мы рассматриваем Украину в качестве центра развития демократии в странах СНГ и отправного пункта для распространения высокотехнологичных кампаний в Европе», - сказал Р.СИНГ.

Он также отметил, что для успешной избирательной кампании в Интернете не достаточно технологий в классическом понимании, нужны специальные высокотехнологичные решения и программное обеспечение.

Компания ElectionMall предлагает клиентам услуги не только по разработке интерактивных сайтов версии Web 2.0, а полноценную технологическую базу для построения кампании в Интернете.

При этом он добавил, что решения, предложенные компанией ElectionMall, базируются на дифференцированном подходе и полностью отходят от устоявшихся стереотипов.

«Опыт использования высоких технологий во время избирательных кампаний в США не может быть автоматически перенесен в Украину. Нужно адаптировать существующие товары и услуги под национальные и культурные особенности страны», - отметил Р.СИНГ.

Он подчеркнул, что ElectionMall не предоставляет политических консультаций, не разрабатывает политических стратегий и не вмешивается в любые другие вопросы, связанные с политической составляющей кампании. Основными принципами работы компании являются беспристрастие, независимость и развитие электронной демократии.

«Наших клиентов мы не различаем по партийной принадлежности, политическим убеждениям или любым другим признакам. Нашими технологиями могут пользоваться все на равных условиях», - добавил Р.СИНГ и сообщил, что в рамках открытия представительства ElectionMall в Украине он планирует провести лекции для студентов ряда высших учебных заведений города Киева.

Справка УНИАН. Американская IТ-компания ElectionMall Technologies Inc. является мировым лидером на рынке высокотехнологичных решений для избирательных кампаний. ElectionMall ведет более 1200 политических кампаний по всему миру.

Компания имеет представительства в Малайзии, Индии, Филипинах, Мексике и Украине. Центральный офис компании находится в США.