Всемирный пчеловодческий конгресс в 2013 году пройдет в Украине

Киев. 28 сентября. УНИАН. На 41-м Международном конгрессе Всемирной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия», который проходил 15-20 сентября т.г. в Монпелье (Франция), Украина завоевала право через четыре года принять этот всемирный форум в Киеве.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент организационного комитета, председатель правления ВОО «Братство пчеловодов Украины» Татьяна ВАСИЛЬКОВСКАЯ.

Она сообщила, что во время голосования Украина получила 93 голоса из 165 возможных. При этом соперниками Киева были Стамбул (Турция), София (Болгария), Будапешт (Венгрия), Гранада (Италия) и Верона (Италия).

По словам Т.ВАСИЛЬКОВСКОЙ, 43-й конгресс, который Киев будет принимать после Евро-2012, может стать самым большим отраслевым конгрессом в истории Украины. Ожидается, что на это мероприятие приедет около 12 тысяч гостей.

Как отметил вице-президент организационного комитета, президент Союза пасечников Украины, директор Национального научного центра АН Украины «Институт пчеловодства им. Прокоповича» Леонид БОДНАРЧУК, Украина входит в пятерку крупнейших производителей меда в мире.

Координатор по коммуникациям организационного комитета Юрий РИФЯК отметил, что получение права на проведение конгресса станет импульсом для привлечения инвесторов в отрасль пчеловодства. По его словам, для проведения конгресса понадобится 3-4 млн. евро и организаторы планируют привлечь необходимые средства от внутренних и иностранных инвесторов. При этом он добавил, что конгресс – прибыльное мероприятие.

Кроме того, Т.ВАСИЛЬКОВСКАЯ сообщила, что на нынешнем конгрессе украинский гречишный мед получил официальный титул лучшего меда в мире.

Справка УНИАН. "Апимондия" – Всемирная федерация пчеловодческих ассоциаций, объединяющая специалистов, ученых, предпринимателей и общественных деятелей.