Активисты общественных организаций выступают против введения в тюрьмах заместительной терапии метадоном

Киев. 28 сентября УНИАН. Активисты общественных организаций выступают против введения в тюрьмах заместительной терапии мета доном, и в знак протеста планируют завтра начать бессрочную голодовку под стенами Кабинета министров Украины с намерением получить гарантии, что соответствующая инициатива не будет реализована в Украине.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН, в которой приняли участие председатель ВОО «Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией» Алексей КОСАРЕВ; президент ВСОО «Движение противодействия наркомании и наркокоррупции» Роман ТРОХИН; председатель ВОО, вице-президент МБФ Н.Потопаевой Людмила ГАННОХА; участник метадоновой программы в Италии Марина МКРТЧЯН и заместитель начальника Департамента борьбы с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины Олег ШУТЯК.

Как сообщила Л.ГАННОХА, на сегодняшний день общественные организации имеют информацию о поручении Президента Украины с 22 апреля 2009 г. разработать научную нормативно-правовую базу для введения заместительной терапии для наркозависимых больных, которые находятся в учреждениях исполнения наказаний, и до заключения получали такое лечение.

Л.ГАННОХА заявила, что представители общественных организаций выступают против введения в тюрьмах заместительной терапии метадоном.

В свою очередь, Р.ТРОХИН обратил внимание на то, что активисты организаций не против лечения наркозависимых в тюрьмах, а выступают именно против введения метадоновой заместительной терапии в местах лишения свободы.

“Метадон – это не средство, чтобы сбить дозу и постепенно отойти от наркотиков. Это средство для повышения дозы. Для того, чтобы наркоманы, которые будут получать метадон, они больше потом искали, потому что любой наркотик вызывает рост дозы”, - заявил А.КОСАРЕВ, ссылаясь на 15-летний опыт помощи наркозависимым. “Если метадон войдет в места лишения свободы, мамы не увидят своих сыновей живыми, потому что 1-2 года употребления метадона – это смерть”, - утверждает он.

А.КОСАРЕВ заметил, что развитые страны Европы постепенно отказываются от этого препарата.

“Тот, изготовленный в Германии, метадон, – его некуда деть сегодня. И его будут “сливать” в страны третьего мира, потому что за этим стоят деньги, и никто его уничтожать не будет. Все хотят отбить свои деньги”, - считает он.

По словам М.МКРТЧЯН, которая 14 лет назад прекратила употреблять наркотики, метадон вызывает очень сильную зависимость. Она также отметила, что этот препарат снимает “ломку”, но не дает того удовольствия, которого ищет и желает получить каждый наркозависимый человек. Это приводит к тому, что наркоман начинает принимать и метадон, и какой-то другой наркотик. Более того, по ее словам, “ломка” после употребления метадона сильнее, чем после героина или других наркотиков.

М.МКРТЧЯН заметила, что ей удалось прекратить принимать метадон и стать полноценным членом общества исключительно благодаря возвращению в Украину, когда метадона здесь еще не было.

“Если бы здесь был метадон, меня не было бы в живых”, - сказала М.МКРТЧЯН.

“Что касается введения метадона в тюрьмах, то нужно понимать, что представляют собой наши тюрьмы. При системе, которая есть в тюрьме, – невозможно, чтобы там был метадон. Люди, которые его вводят, вообще не имеют представления, в каких условиях сидят заключенные, какая там иерархия, какая там система и куда будет идти там метадон”, - убеждена М.МКРТЧЯН.

В свою очередь, заместитель начальника Департамента БНОБ МВД Украины О.ШУТЯК отметил, что наряду с введением в Украине метадоновых программ не введен четкий контроль над этим веществом, который предупреждал бы его появление в незаконном обороте. Это, в свою очередь, расширяет круг потребителей этого препарата.

“Мы будем ставить вопрос так: если те государственные учреждения, государственные органы, которые занимаются применением этой программы на территории государства, не обеспечивают контроль над метадоном и другими препаратами, мы будем категорически против дальнейшего его распространения на территории нашего государства”, - заявил О.ШУТЯК.

Л.ГАННОХА выразила общее мнение участников пресс-конференции, что метадоновая терапия может назначаться отдельным заключенным, но лишь индивидуально, когда нет других альтернативных методов лечения, и обязательно под жестким контролем.

Активисты общественных организаций завтра утром намерены провести митинг возле Секретариата Президента, а затем отправиться к Кабинету министров, где планируют разбить палатки.

Справка УНИАН. Программа лечения наркозависимых заместительной терапией метадоном в Украине длится около двух лет.

По данным Минздрава Украины, заместительная терапия широко используется за рубежом уже почти 40 лет, более 90% заместительной терапии в странах ЕС предоставляется в форме лечения метадоном.