На футбол вместе с украинским БТА Банком

Пока футболисты украинской национальной сборной вынуждены доказывать свое право поехать на Чемпионат мира в матчах с принципиальными соперниками, клиентам БТА Банка для этого нужно всего лишь расплатится карточкой VISA в любом магазине. Такое стало возможным благодаря акции «С картой Visa на Чемпионат мира по футболу FIFA 2010!», которую банк проводит совместно с компанией VISA. Начиная с 1-го сентября 2009 года держатели платёжной карты VISA БТА Банка получают уникальную возможность отправится на Чемпионат мира по футболу FIFA 2010 в Южную Африку. Условия акции просты: с 1-го сентября по 31 октября 2009 года нужно оплатить покупки на сумму от 100 гривен карточкой VISA и автоматически стать участником розыгрыша. При этом чем больше покупок вы совершаете, тем больше ваши шансы выиграть один из призов. Ведь кроме главного приза, поездки на Чемпионат мира по футболу, у клиентов БТА Банка есть шанс получить второй приз – один из LCD телевизоров Sony, а также другие призы для настоящих болельщиков. По условиям акции, счастливчикам, выигравшим призы, сотрудники банка обязательно сообщат об этом по телефону. Поэтому волноваться о том, что вы пропустите удачу, не стоит. Как сообщил заместитель председателя Правления банка Антон Тютюн, акция проводится в рамках активного развития украинским БТА Банком направления карточного бизнеса. По результатам деятельности за первые два квартала 2009 года БТА Банк сохранил и подтвердил свои позиции одного из наиболее стабильных и надежных учреждений, демонстрируя прибыльную работу и все возрастающее доверие вкладчиков. Даже в самые тяжелые для банковского рынка периоды украинский БТА вовремя и в полном объеме выполнял все свои обязательства перед клиентами, сохраняя при этом высокое качество обслуживания.