Важное событие года в Киеве:Международный научный симпозиум «Современная стратегия, направленная на улучшение репродуктивного здоровья женщины»

В пятницу, 02 октября 2009 г. в конгресс-холле Президент-отеля «Киевский», по адресу: ул. Госпитальная, 12, г. Киев, состоится Международный научный симпозиум «Современная стратегия, направленная на улучшение репродуктивного здоровья женщины». Начало работы симпозиума – 10:00. Основная тема симпозиума - охрана репродуктивного здоровья населения. За последние десятилетия в связи с ухудшением показателей здоровья отмечается рост частоты аномалий развития, опухолей, гиперпластических и воспалительных процессов женской репродуктивной системы, эндокринной патологии.

В условиях современной демографической ситуации (снижение рождаемости, относительный рост материнской смертности, высокая детская заболеваемость, повышение частоты рождения детей с генетическими заболеваниями, наследственными и врожденными пороками развития) особенно актуальной является проблема повышения уровня медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста, детям, беременным женщинам.

В работе симпозиума примут участие акушер-гинекологи из Украины, России, Беларуси, Молдовы, Казахстана, ведущие специалисты управлений здравоохранения областных и городских государственных администраций Украины, преподаватели и научные сотрудники медицинских вузов.

Проведение симпозиума состоится при поддержке:

· Министерства здравоохранения Украины;

· Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика;

· Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца;

· Украинской Академии Биологической Медицины.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в работе симпозиума, проведение которого, в отличие от множества мероприятий подобного рода, незаангажировано интересами фармацевтических компаний. Цель симпозиума: освещение реальной ситуации и проблем в акушерстве и гинекологии.

Организаторы симпозиума выражают уверенность, что резонирующая актуальность тематики мероприятия вызовет искренний интерес со стороны СМИ.

Аккредитация по тел.: 8 (067) 993-96-17

Контактное лицо: Табаченко Наталья Александровна

Оргкомитет симпозиума

Контактное лицо: Стороженко Татьяна 8 067 932 54 26