1 октября состоится первое заседание рабочей группы Киевсовета относительно введения моратория на повышение тарифов на ЖКУ

Киев. 29 сентября. УНИАН. В четверг, 1 октября, состоится первое заседание рабочей группы Киевского городского совета относительно вопроса о возможности введения в столице временного моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Юрий БОНДАРЬ.

“Создана рабочая группа, в которую вошли как депутаты Киевсовета, так и представители Киевской городской госадминистрации. В четверг будет первое заседание этой рабочей группы, поскольку некоторые депутаты и руководители были в отпусках”, - сказал он.

Ю.БОНДАРЬ считает эту рабочую группу профессиональной: “Там есть все представители от всех главных управлений. Я считаю, что будет принято взвешенное решение”.

“И если в Киеве будут деньги, чтобы компенсировать те энергоносители, которые необходимы предприятиям для производства услуг, то наша фракция (речь идет о фракции ГАК – УНИАН) будет только за то, чтобы ввести мораторий или даже снизить тарифы. Но для этого необходимы средства”, - сказал он. На сегодняшний день, по его словам, готовятся соответствующие документы относительно объемов финансирования, идет аналитическая работа.

“Я считаю, что к следующему заседанию Киевсовета мы будем уже иметь какие-то материалы”, - сказал Ю.БОНДАРЬ относительно перспективы рассмотрения вопроса о введении моратория Киевсоветом на очередном заседании.

Как сообщал УНИАН, на заседании сессии Киевсовета 17 сентября фракции Блока Виталия Кличко и БЮТ инициировали рассмотрение подготовленных ими проектов решений о введении запрета в г. Киеве на повышение платы за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, заместитель киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ обратился к депутатам Киевсовета с предложением не спешить с рассмотрением вопроса о введении моратория на повышение тарифов на ЖКУ.

О.ДОВГИЙ отметил, что киевская власть изучает вопрос относительно возможности пересмотра тарифов.

По его словам, проблема должна иметь решение, которое “может быть только конкретным и ответственным, а не политическим и общим”. Он сообщил, что в Киевсовет поступило несколько вариантов решения проблемы и несколько разных проектов решений. В частности в одних из них предлагается ввести мораторий на повышение тарифов и провести соответствующий перерасчет людям, которые оплатили по новым тарифам, а в других предлагается ввести мораторий и уменьшить тарифы в городе. О.ДОВГИЙ отметил, что должно быть найдено правильное решение и определен соответствующий источник финансирования. Поэтому он предложил создать рабочую группу, что и было поддержано 100 депутатами Киевсовета при голосовании.

Фракция БЮТ призвала членов рабочей группы завершить изучение материалов по снижению тарифов к следующему заседанию сессии, то есть 8 октября.