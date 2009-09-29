За время действия постановления о повышении пенсионного взноса делегализировано около 500 тыс. СПД – предприниматели

Киев. 29 сентября. УНИАН. Предприниматели утверждают, что за время действия постановления Кабинета Министров №366 от 14 апреля 2009 года «Об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами-субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения» около 500 тысяч субъектов предпринимательской деятельности (СПД) делегализировали свою деятельность.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН координатор Совета объединений предпринимателей Украины Алла АЛЕКСЕНЦЕВА.

По ее словам, также за время действия данного постановления (с 1 мая 2009 года – УНИАН) было уволено около 300 тысяч наемных работников, как следствие – уменьшились поступления в бюджеты всех уровней.

А.АЛЕКСЕНЦЕВА отметила, что данное постановление признано незаконным, поскольку в суде было доказано, что предприниматели имеют право, а не обязаны выплачивать повышенные пенсионные взносы. «Это не начисления на заработную плату, поскольку предприниматель ее не получает. Если он хочет получать большую пенсию, то он может платить большие взносы. Для этого не надо постановлений, действует закон», – отметила она.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября т.г. Окружной административный суд Киева удовлетворил иски около 2 тыс. частных предпринимателей к Кабинету Министров Украины и признал недействительным постановление правительства № 366 "Об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами – субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения".

Этим же постановлением суд остановил действие данного постановления Кабмина до вступления решения в законную силу, удовлетворив заявленное ходатайство об обеспечении административного иска.

Справка УНИАН. Постановлением Кабинета Министров №366 с 1 мая 2009 года на частных предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения, возложена обязанность платить дополнительные страховые взносы в Пенсионный фонд Украины в размере от 123,50 грн. в месяц.