В Украине стартует финансируемый немецким фондом EVZ конкурс проектов в поддержку пожилых людей

Киев. 29 сентября. УНИАН. 1 октября, в Международный день людей преклонного возраста, в Украине будет объявлен новый конкурс проектов в поддержку пожилых людей, который будет финансировать немецкий фонд EVZ («Память, Ответственность, Будущее»).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления фонда EVZ доктор Мартин ЗАЛМ.

По его словам, проекты будут финансироваться в рамках программы «Место встречи – диалог», которая работает в Украине, России и Беларуси. Цель программы - признание общественного потенциала жертв Второй мировой войны, ознакомления молодежи с их опытом, формирование понимания, уважения к тем, кто выжил в “тоталитарном лихолетии”.

“Мы знаем, что почти все люди старшего поколения в Украине пострадали от Второй мировой войны. Поэтому мы хотим обратить внимание на социальное положение этого поколения, способствовать повышению социальной заинтересованности общества людьми преклонного возраста и сделать свой взнос в то, чтобы следующие поколения услышали истории их жизни», – заявил М.ЗАЛМ.

Он сообщил, что в последние несколько недель начали работу 18 региональных проектов гуманитарной программы «Место встречи – диалог» на общую сумму 300 тыс. евро, которую поддерживает немецкий фонд EVZ. С целью расширения программы в Украине фонд уже запланировал выделение очередной аналогичной суммы.

Как отмечалось на пресс-конференции, фонд EVZ также выдвигает цель содействия повышению социального статуса лиц, пострадавших от нацизма (лица, вывезенные на принудительные работы, узники гетто и концлагерей и другие), признание их роли в обществе, изучение опыта.

В фонде заявляют, что будут способствовать позитивным изменениям в отношениях общества к людям преклонного возраста и улучшения качества их жизни.

Председатель правления ВБО «Забота о пожилых в Украине» Галина ПОЛЯКОВА, чья организация администрирует проект в Украине, отметила, что это единственная грантовая программа в государстве, которая занимается проблемами пожилых людей, особенно пострадавших от Второй мировой войны и национал-социализма. Научное сопровождение обеспечивает Гейдельбергский университет.

По данным Г.ПОЛЯКОВОЙ, на участие в предыдущем конкурсе, объявленном в декабре прошлого года, подали заявки 125 негосударственных объединений и организаций. Они предлагали к реализации проекты на общую сумму 1 млн. 964 тыс. грн. Международное жюри, в состав которого вошли четыре представителя Украины и три представителя Германии, отобрало 18 лучших заявок на общую сумму финансирования 300 тыс. евро. Среди победителей - как большие организации в крупных городах, например, Международный реабилитационный центр для жертв войны и тоталитарных режимов (Киев), так и небольшие, в частности, в селе Макошино Менского района Черниговской области.

Г.ПОЛЯКОВА высказала надежду, что для участия в следующем конкурсе заявок будет подано не меньше.

Справка УНИАН. Фонд EVZ основан в 2000 году. Он финансово поддержал 361 проект на сумму 13,2 млн. евро. До 2006 года фонд EVZ выплачивал компенсации тем, кто был занят на принудительных работах, и другим жертвам нацизма.

Кроме этих индивидуальных выплат были также выделены средства на гуманитарные программы. Так, в 2008 году фонд EVZ профинансировал 57 гуманитарных проектов на общую сумму 2,9 млн. евро. Со времени основания фонда был финансово поддержан 361 проект на сумму 13,2 млн. евро.

В рамках программы «Место встречи – диалог» фонд EVZ финансирует проекты на общую сумму 900 тыс. евро на год - по 300 тыс. евро в Беларуси, России и Украине.