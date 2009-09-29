«Нортима» опровергает заявления ФГИУ и Кабмина о сговоре участников конкурса по приватизации ОПЗ
Киев. 29 сентября. УНИАН. Первый заместитель председателя правления «ПриватБанка», представитель компании «Нортима» Тимур НОВИКОВ опровергает завления и.о. главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрия ПАРФЕНЕНКО и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о сговоре между участниками конкурса по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ).
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
Т.НОВИКОВ напомнил, что сегодня премьер-министр Украины заявила о том, что между российской компанией «Азот-Сервис», украинскими «Фрунзе-Флора» и «Нортима», которая и стала победителем в конкурсе по приватизации ОПЗ, был сговор, направленный на снижение цены предприятия. «Мы отрицаем наличие каких-либо сговоров между участниками конкурса”, - подчеркнул он.
При этом Т.НОВИКОВ отметил противоречивость действий ФГИУ и Кабмина в отношении приватизации ОПЗ. «Хотим – продаем, во что бы то ни стало, кровь из носу и вот вам тысяча аргументов, а теперь не продаем. Теперь этот позор прикрывается голословными обвинениями о том, что трое участников конкурса сговорились, с целью купить ОПЗ по дешевке», - сказал представитель ООО “Нортима” и добавил: “Все видели, как проходил конкурс, его участники реально боролись за цену, они нервничали, называя повышения цены. Особенно нервничал представитель российской компании, который, остановившись на цене в 4 млрд. 950 млн. грн., долгое время ожидал получения дальнейших инструкций по телефону. Лицитатор (ведущий – УНИАН) аукциона тоже тянул время, и это понятно, но почему-то Фонд госимущества решил, что цена в 5 млрд. грн. – это низкая цена».
Т.НОВИКОВ убежден, что «сейчас основная цель Кабмина и ФГИУ – это манипуляция общественным мнением». «То, что сейчас происходит – это процесс навешивания ярлыков и, по нашему глубокому убеждению, премьер и исполняющий обязанности главы Фонда госимущества должны публично опровергнуть свои обвинения либо предоставить доказательства того, что три стороны, которые сегодня участвовали в конкурсе, сговорились», - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, 29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 участника - ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).
Позже и.о. главы Фонда госимущества Д.ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене 5 млрд. грн.
Кроме того, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя результаты проведения приватизации ОПЗ, обвинила в сговоре претендентов на покупку ОПЗ с целью приватизации предприятия по заниженной цене.
Премьер-министр подчеркнула, что в результате действий Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и украинских судов, количество претендентов на покупку предприятия существенно сократилось, что позволило оставшимся вступить в сговор.