Фестиваль «Art Jazz Cooperation 2009» прошел на достаточно высоком, европейском уровне - джазовый критик

Киев. 29 сентября. УНИАН. Фестиваль «Art Jazz Cooperation 2009» проходил 28-29 августа параллельно в двух городах: Луцке и Ривне. Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН президент “Луцка джаз клуба” Олег БАКОВСКИЙ.

Он отметил, что участники переезжали с концертной площадки Луцка – Луцкого замка - в ривненский драматический театр. По его словам, в фестивале также принимали участие представители из других стран - Израиля, Германии, России, Польши.

О.БАКОВСКИЙ сообщил, что в Ривне также прошла первая всеукраинская выставка-конкурс «Джазовые эмоции», где было представлено около 50 работ.

Джазовый критик и продюсер Петр ПОЛТАРЕВ отметил, что важно уже то, что фестиваль «состоялся в то время, когда отменяются фестивали». По его словам, фестиваль был “на достаточно высоком, европейском уровне”. Он отметил, что на этом фестивале были представлены два основных направления джаза - классический джаз и этнический джаз.

Культуролог, музыкант Евгений БАРАННИК отметил, что достаточно важным является то, что на таких фестивалях имеют возможность выступать и показать свое творчество представители украинского джаза. По его словам, здесь происходит и общение со зрителями, а также участников между собой, творческий обмен.

Пианистка, композитор и участница «Art Jazz Cooperation 2009» Маша ПОРТНИКОВА отметила, что ее «фестиваль покорил своей теплотой, душевностью», поскольку чувствовалась поддержка участников, зрителей. Она отметила, что в Луцком замке, где проходил фестиваль «было ощущение, что ты переселяешься в другую эпоху».

Президент «Луцка джаз клуба» О.БАКОВСКИЙ отметил, что в будущем году снова планируется проведение джаз-фестиваля. По его словам, важно, чтобы и государственные структуры поняли необходимость его проведения и способствовали и финансово поддерживали его.