Инвестор переоборудования чердака в мансарду дома по ул. Владимирская, 19-а заявляет о безопасности реконструкции

Киев. 29 сентября. УНИАН. Творческая архитектурная мастерская (ТАМ) «Анна», выступающая инвестором реконструкции чердака в мансарду жилого дома по ул. Владимирская, 19-а в Киеве, заявляет о ее безопасности для дома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил учредитель Творческой архитектурной мастерской «Анна» Игорь ДОЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, программа по привлечению инвесторов в переоборудование чердаков в мансарды была разработана Киевской городской государственной администрацией еще в 1993 году как возможность дополнительных поступлений в бюджет Киева, предусматривающая ремонт аварийного жилого фонда. На основании этой программы КГГА объявила конкурс по привлечению инвесторов на реконструкцию чердака по ул. Владимирской, 19-а, который в 2001 году выиграла ТАМ «Анна».

И.ДОЦЕНКО отметил, что ТАМ выполнила ряд согласований, в частности, историческую и архитектурную справку, градостроительное обоснование, и обследовано техническое состояние дома. После обследований было получено заключение о том, что надстройка мансардного этажа допустима.

Учредитель компании уточнил, что до 2005 года ТАМ заказала и выполнила проект, который предусматривал надстройку к дому двух этажей. Однако после проведения общественных слушаний и по просьбе заповедника «Святая София» и общины Киева по сохранению культурных памятников Киева мастерская снизила этажность надстройки. Новый проект предусматривал переоборудование чердака без изменения конфигурации кровли, установление мансардных окон и обустройство двух квартир, площадью 190 кв. м каждая. ТАМ согласовала проект и получила разрешение на строительство.

И.ДОЦЕНКО отметил, что в начале августа генподрядчик реконструкции ООО «Будівельник» начало предварительный строительно-отделочные работы.

«Однако в начале августа появились проблемы на строительстве. Произошел беспрецедентный случай, когда наши строители пришли на строительную площадку, они нашли специальную строительную шахту для удаления строительного мусора поврежденной, строительные материалы и инструменты были украдены», - сказал он.

И.ДОЦЕНКО добавил, что после этого инцидента инициативная группа жильцов дома установила охрану и начала бойкотировать строительство.

Учредитель ТАМ заверил, что проект прошел экспертизу, и у мастерской есть все необходимые разрешения на строительство.

Кроме того, ТАМ предоставила гарантийные письма жителям дома о готовности возмещения расходов в случае повреждения дома, а также о возможности застраховать квартиры.

«Это строительство абсолютно безопасно относительно этого дома», - подчеркнул он.

И.ДОЦЕНКО добавил, что за средства инвестора в доме предусматривается построить детскую площадку, отремонтировать фасад дома, балконы, заменить водосточные трубы, отремонтировать бойлерную и водомерный узел, заменить насосы, отремонтировать помещения насосной и электрощитовой, осуществить работы по благоустройству придомовой территории.

«Это стоит около 1 млн. грн. дополнительных инвестиций», - сказал он.