JOB.ukr.net вышел на 9-е место в рейтингах всего уанета

JOB.ukr.net вышел в топе 25 сайтов уанета (по версии Bigmir.net) на девятое место, обойдя, такие популярные сайты, как METEOPROG.UA, FOOTBALL.UA и AUTO.ria.ua.

Очевидно, влияние кризиса на уанет, ещё сохраняется и в поисках «хлеба насущного» юзеры штурмуют разделы сайта по трудоустройству №1 в стране. В популярности web сервиса поиска работы, как такового – нет ничего особенного. Особенным может быть то, почему именно сервис JOB.ukr.net выбирает подавляющее большинство украинцев? Ответ прост – самый юзабильный набор сервисов, фишек и самая большая база вакансий и резюме.

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