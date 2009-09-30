Всенародное обсуждение президентского проекта Конституции будет способствовать повышению правовых знаний граждан - эксперты

Киев. 30 сентября. УНИАН. Эксперты считают, что решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о вынесении на всенародное обсуждение проекта Конституции будет способствовать повышению правовых знаний украинских граждан.

Как отметил на пресс-конференции в агентстве УНИАН председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь КОЛИУШКО, есть три основных варианта внесения изменений в Конституцию: Конституционный Суд может рассмотреть внесенные в 2004 году изменения; Основной Закон в новой редакции может принять Верховная Рада; на основании ст. 5 Конституции Украины новый Основной Закон может принять народ. По словам И.КОЛИУШКО, сложность реализации этого варианта заключается в том, что законодательством не предусмотрена процедура реализации этого права. Он считает, что сегодня в рамках дискуссии относительно новой Конституции стоит думать над легитимными способами обновления Конституции в пределах этих трех вариантов.

“Вместе с тем, даже если мы на сегодняшний день и не выйдем на принятие изменений к Конституции или новой Конституции, эта дискуссия и проработка текста самой Конституции является ценной сама по себе, поскольку любое законодательство, потому числе и Конституция, хорошо действуют в том обществе, где есть высокий уровень правовых знаний. Конституция должна быть наработана такая, какую мы сами, граждане Украины, хотели бы выполнять”, - сказал он.

По убеждению И.КОЛИУШКО, проект Конституции, вынесенный на обсуждение Президентом Украины, является “хорошим проектом” для организации такой дискуссии. “Думаю, в той редакции, в которой он есть сегодня, его ни в коем случае нельзя принимать, но дискутировать на его основе и совершенствовать... мне кажется, он исполняет эту роль просто идеально”, - добавил он.

Председатель совета «Лаборатории законодательных инициатив» Игорь КОГУТ считает необходимым при обсуждении проекта Конституции считаться не только с такими популярными вещами, как отмена депутатской неприкосновенности или уменьшение количества народных депутатов, а подойти к этому процессу с “экспертным, научным подходом”, чтобы обеспечить эффективное функционирование государства.

“Процесс обсуждения проекта Конституции, который сегодня происходит в Украине, - это попытка приблизить Конституцию к людям. Этот процесс сегодня выглядит так, что мы имеем прекрасный урок правового образования, граждане в разных аудиториях - студенческих, профессиональных кругах или со страниц газет - получают дополнительные знания о том, как устраивается государственная власть, что означают права человека и как они должны быть обеспечены”, - сказал он.

В свою очередь, председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО сообщил, что результаты обсуждения предложенного Президентом проекта Конституции на круглых столах свидетельствуют, что одни политики не хотят обсуждать этот проект, априори считая, что “все это плохо и это зло для Украины”. В то же время, по словам А.ЧЕРНЕНКО, наблюдается и другой подход: данный проект Конституции “несовершенный, сырой, в нем есть дискуссионные вещи, но, наконец, есть о чем дискутировать и есть что критиковать”.