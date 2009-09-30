В Украине уровень национального усыновления за четыре года возрос почти на 30% - Павленко

Киев. 30 сентября. УНИАН. За четыре года уровень национального усыновления в Украине возрос почти на 30%.

Об этом заявил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной Дню усыновления, который 30 сентября впервые отмечается в Украине на общенациональном уровне.

“За последние 4 года уровень национального усыновления возрос почти на 30% - в 2005 году украинцы усыновили 1 тыс. 419 детей, а в 2008-ом – 2 тыс. 66 детей. Эти тенденции сохраняются в этом году: на протяжении января-августа наши соотечественники усыновили 1 тыс. 528 детей, до конца года ожидается около 2 тыс. 200”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

В целом, в украинских семьях сегодня воспитывается более 35 тысяч усыновленных детей. Как проинформировал Ю.ПАВЛЕНКО, по итогам прошлого года в детские дома семейного типа и приемные семьи были устроены 2 тыс. 351 ребенок.

“Это в 20 раз больше по сравнению с 2004 годом, когда на протяжении года устроили немногим больше 100 детей”, - отметил министр.

По его данным, на сегодняшний день в детских домах семейного типа и приемных семьях воспитывается 7 тыс. 617 детей, что почти в 6 раз больше по сравнению с 2005 г. (1 тыс. 313 детей). 62 тысяч детей воспитываются сегодня опекунами и попечителями.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил коренные изменения в общественном сознании украинцев относительно защиты детей, которые по тем или иным причинам потеряли семью. В частности, по его словам, изменился подход к понятию “тайна усыновления”. “Большинство украинцев считают, что не должно быть тайны усыновления, что ребенок должен знать, что он усыновлен. И это избавит его в будущем от очень многих психологических проблем”, - отметил министр.

Также, по словам Ю.ПАВЛЕНКО, в настоящее время в Украине существует очередь родителей, желающих усыновить ребенка.

“14% украинских семей, а это приблизительно 3 млн. семей, по итогам опроса, сказали, что они думают усыновить ребенка. Сегодня в банке данных на усыновление есть 32 тысячи детей”, - отметил он.

Ю.ПАВЛЕНКО обратил внимание, что сейчас уже изменяется ситуация с желанием усыновить лишь маленького ребенка.

“Ситуация изменяется, и мне приятно говорить, что украинские семьи начали усыновлять и старших детей, и этот процент постоянно растет. Еще одна положительная тенденция: украинские семьи начали усыновлять не только здоровых детей, но и со сложными болезнями”, - отметил он. Так, по словам министра, почти каждый третий ребенок, усыновленный на протяжении последних двух лет, – это ребенок с хроническими заболеваниями.

В настоящее же время, по данным министра, больше всего детей-сирот в Николаевской, Днепропетровской, Донецкой областях; меньше всего – в Тернопольской, Черновицкой, Львовской областях. Больше всего детей усыновляют в Севастополе, Киеве, Донецкой, Львовской и Херсонской областях. То же, заверил Ю.ПАВЛЕНКО, можно сказать и о приемных семьях.

Он также отметил, что финансово-экономический кризис в стране никоим образом не повлиял на государственную политику относительно поддержки детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки: “Напротив, выплаты возросли, появились новые выплаты – с 1 января с.г. введена одноразовая помощь и при усыновлении - 12 тыс. 240 грн., которая равняется помощи при рождении. Кроме того, вдвое увеличена помощь попечителям – до двух прожиточных минимумов, и все выплаты сегодня осуществляются четко по графику”.

Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что в проекте государственного бюджета предусмотрено увеличение средств на финансовую поддержку приемных семей, детских домов семейного типа.

Так, если в этом году было предусмотрено более 176 млн. грн., то на следующий год запланировано более 213 млн. грн. Предусмотрены также все выплаты, которые есть в этом году.

Ю.ПАВЛЕНКО выразил убеждение, что, благодаря совместным усилиям государства, общественных организаций, духовенства и всего украинского общества, за ближайшие 5-6 лет устройство детей-сирот в разные формы семейного воспитания достигнет такого уровня, что в Украине не будет потребности в интернатных заведениях, за исключением специализированных заведений, где будут воспитываться дети-сироты, которым необходим особый медицинский уход.

“Я уверен, что к 2015 году в Украине не будет такого понятия, как ребенок-сирота, который не воспитывается, не живет в семье”, - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.