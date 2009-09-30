Украинские ученые разработали методику, позволяющую человеку долго работать в экстремальных условиях без вреда для организма

Киев. 30 сентября. УНИАН. Украинский ученый Александр ПРЕСНЫЙ, который 21 год занимается исследованиями проблем выживания человека в условиях полярного экстрима, вместе со своим коллегой разработали уникальную методику нейро-тактильного программирования, позволяющую человеку работать в экстремальных условиях длительное время без вреда для организма.

Об этом А.ПРЕСНЫЙ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, нейро-тактильное программирование (НТП) - это методика влияния (психического и физического) на организм человека с целью кардинального улучшения практически всех его физиологических и физических показателей.

При этом ученый отметил, что в результате использования этой методики на практике во время тренировок уже за несколько сеансов любой взрослый человек без применения вспомогательных средств (допинга, специальной диеты, длительного отдыха и др.) способен пройти в экстремальных полярных условиях 85-100 км в сутки со средней стабильной скоростью 5-6 км/час. Причем после значительной физической нагрузки организм человека не будет иметь негативных побочных эффектов, таких как боль в мышцах и тому подобное.

А.ПРЕСНЫЙ отметил, что они с коллегой планируют реализовать проект «Арктида», в ходе которого преодолеют значительное расстояние в экстремальных условиях. Переходы будут осуществляться с рекордной скоростью - около 50 км в сутки (раньше тренированным группам удавалось преодолевать 20-25 км в сутки на лыжах и 29,9 км на собачьих упряжках).

Ученые планируют реализовать свой проект в три этапа.

Во время 1-го этапа (модельный эксперимент) будет преодолено 200 км за 2-3 суток под тщательным присмотром медиков. Цель - подтвердить, что с использованием методики НТП человеческий организм способен вступать в фазу экономии собственных ресурсов.

2-й этап (тренировочный переход) ученые будут осуществлять по маршруту остров Шпицберген (Норвегия) - Земля Франца-Иосифа (Россия). Цель - демонстрация методики в арктическом климате. Переход будет осуществлен в условиях полярной ночи.

3-й этап (основной переход) - автономный: о. Шпицберген - Северный полюс - Гренландия (2-я часть - по маршруту Роберта Пири).

Также А.ПРЕСНЫЙ отметил, что проект «Арктида» уже предварительно поддержали ряд стран, в частности Иран, Азербайджан, Бахрен.

По его словам, данный проект аполитичен и благодаря его внедрению Украина будет иметь имидж страны, которая может проводить масштабные международные проекты.