Адвокат заявляет о незаконности действий некоторых работников Печерского РОВД и содержание в СИЗО двух киевских студентов

Киев. 30 сентября, УНИАН. Адвокат Лариса ЖУРАВСКАЯ заявляет о незаконности действий некоторых работников Печерского райотдела милиции и о незаконном содержании в СИЗО двух киевских студентов Артема ВОРОНКОВА и Наталии ДЕНЬЧУК.

Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По ее словам, эти двое студентов обвиняются по ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Она отметила, что речь идет об обвинении их в разбойном нападении на гражданина Турции Эрдена АРИКАНА, которое якобы произошло 16 января 2008 года.

Л.ЖУРАВСКАЯ отмечает, что А.ВОРОНКОВ и Н.ДЕНЬЧУК на допросах говорят о том, что не намеревались завладеть имуществом Э.АРИКАНА, а их действия были связаны с неправомерными действиями определенных лиц, которые пыталась ранее изнасиловать Н.ДЕНЬЧУК, среди которых, по словам адвоката, был Э.АРИКАН.

Л.ЖУРАВСКАЯ отметила, что “расследование этого дела сопровождалось многочисленными нарушениями Уголовно-процессуального кодекса Украины”. По ее словам, статья, по которой ее подзащитным выдвигают обвинения, предусматривает от 8 до 15 лет заключения, “а следствие ведется без доказательств, то есть не найдено в квартире обвиняемых вещей, которые, как утверждает потерпевший, были забраны у него на квартире”. Адвокат отметила, что в такой ситуации нельзя никоим образом говорить о “корыстном преступлении”. Она отметила, что на сегодняшний день задержанные уже один год и 9 месяцев безосновательно находятся в СИЗО.

По словам адвоката, в деле есть “несогласования, которые свидетельствуют о подделке документов”.

Л.ЖУРАВСКАЯ сообщила, что подсудимым также не дают возможности ознакомиться с делом, хоть оно уже направлено в суд.

Адвокат отмечает, что работники Печерского РОВД осуществили “незаконный обыск” в квартире, где проживали Артем ВОРОНКОВ и Наталия ДЕНЬЧУК.

Присутствующие на пресс-конференции родители А.ВОРОНКОВА также заявили о том, что отсутствует “надлежащий прокурорский надзор” за досудебным следствием по этому делу.