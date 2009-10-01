Производители алкоголя в Украине выступают за срочное введение минимальных цен на вино

Киев. 1 октября. УНИАН. Производители алкоголя в Украине выступают за срочное введение минимальных розничных цен (МРЦ) на вино.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор по маркетингу ЗАО «Алеф-Виналь» Анатолий КОГАН.

«Мы требуем равного отношения к производителям вина, коньяка и водки. И требуем введения минимальных розничных цен на вино на уровне 15 грн. за бутылку 0,7 л», - заявил А.КОГАН.

Он сообщил, что в 2008 году в Украине были введены МРЦ на водку и коньяк, что положительно отразилось на рынке, поскольку доля нелегальной продукции сократилась. Однако минимальные цены на вино так и не введены, несмотря на то, что соответствующий проект постановления зарегистрирован в Секретариате Кабинета министров и прошел согласования всех министерств и ведомств.

При этом президент Украинской торгово-промышленной конфедерации Владимир ДЕМЧАК отметил, что минимальные розничные цены – это только первый шаг по борьбе с фальсифицированной и нелегальной продукцией.

Первый заместитель генерального директора корпорации «Укрвинпром» Владимир КУЧЕРЕНКО в свою очередь добавил, что только введением минимальных цен на продукцию качество украинского вина не повысится. «Необходима винная инспекция, которая бы отслеживала все этапы производства вина, начиная с виноградников, в том числе и импортной продукции, поскольку в Украину завозится не всегда качественная продукция», - сказал В.КУЧЕРЕНКО.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины ввел с 15 ноября 2008 года минимальные розничные и оптово-отпускные цены на алкоголь украинского производства.

В частности, минимальная оптово-отпускная цена на водку и ликероводочные изделия составляет 58,33 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 70 грн. за 1 литр 100% спирта. Минимальная оптово-отпускная цена на коньяк «3 звезды» составляет 104,17 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 125 грн., на коньяк «4 звезды» – 116,67 грн. и 140 грн. соответственно, на коньяк «5 звезд» – 133,33 грн. и 160 грн.

На другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки минимальная оптово-отпускная цена составляет 104,17 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 125 грн.